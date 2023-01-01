Максим Артамонов В военном госпитале скончался участник СВО Станислав Синицын из Перми Он был тренером и создателем Центра силовой кондиционной подготовки Поделиться Твитнуть

Фото: Татьяна Кононова

Тяжело раненый в ходе российской спецоперации на Украине пермяк Станислав Синицын умер в военном госпитале. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Две недели назад пермяк был ранен и потерял много крови.

До участия в СВО Синицын работал тренером по ОФП мужской и женской команд «Витязь». Также он был создателем Центра силовой кондиционной подготовки и воспитал целое поколение спортсменов из Перми, сообщают его ученики.

У погибшего осталась жена и двое детей — 2 и 14 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.