Максим Артамонов В спецоперации убили артиллериста из Прикамья Александра Мошева Ему было 26 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Верещагинского округа

В ходе российской спецоперации на Украине погиб 26-летний уроженец Верещагино Александр Мошев. Об этом сообщили в местной администрации.

Александр родился в Верещагино в 1997 году. После окончания школы поступил в техникум, где выучился на помощника машиниста, а затем ушёл в армию, где служил артиллеристом. После военной службы работал по специальности в подменном пункте в родном городе. В апреле этого года Александр подписал контракт и ушёл на СВО.

Как и где он погиб, в местной администрации не уточняется. Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Похороны Александра Мошева состоятся 24 августа в Верещагино.

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