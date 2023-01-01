В Перми за 135 млн рублей выставлено на продажу помещение магазина «ВкусВилл» Это первый магазин сети, открытый в краевом центре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми по адресу Комсомольский проспект, 56 продаётся помещение магазина «ВкусВилл». Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на объявление на сайте Авито.

В информации сказано, что объект имеет площадь 550 кв. м, расположен на первом этаже жилого дома. Цена продажи — 135 млн руб. В объявлении также указано, что помещение имеет отдельный вход и сдано в аренду.

«ВкусВилл» — российская сеть супермаркетов здорового питания. В Перми первый магазин «ВкусВилл» открылся как раз по этому адресу в конце июля 2021 года. Сейчас в городе работают три магазина сети и даркстор для формирования онлайн-заказов.

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