Мария Сыропятова
В компании «ВкусВилл» уточнили, где в Перми откроется их первый магазин
Торговая точка появится сначала на Комсомольском проспекте
В компании «ВкусВилл» сообщили «Новому компаньону», что первый магазин в Перми, площадью 530 кв. м, сеть откроет по адресу Комсомольский проспект, 56. При этом точную дату начала работы сообщать не стали. В компании подчеркнули, что одновременно постараются запустить сервис бесплатной доставки.
Напомним, в начале июля в СМИ со ссылкой на соцсети компании появилась информация об открытии первого магазина компании «ВкусВилл» в Перми на ул. Ленина, 74.
Однако фирменная вывеска на днях была установлена не там, а на Комсомольском проспекте, 56.
«Действительно, в Перми будет два магазина», — сообщили в руководстве российской сети супермаректов. Тот, что на ул. Ленина, 74, станет вторым в Перми магазином «ВкусВилл», его площадь составит 230 кв. м.
«Мы рассмотрим и возможности дальнейшего расширения в регионе, если на это будет спрос у покупателей», — отметили в компании «ВкусВилл».
«ВкусВилл» — российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов, позиционируемых как «продукты для здорового питания». Всего в торговую сеть входят около 1,3 тыс. магазинов по всей России.
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