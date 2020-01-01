Мария Сыропятова На Компросе откроется магазин «ВкусВилл» Ранее компания анонсировала открытие магазина на ул. Ленина, 74 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На первом этаже здания по адресу пр. Комсомольский, 56 появилась вывеска компании «ВкусВилл». Официального подтверждения открытия магазина на этом месте от компании пока не поступало.

Напомним, в официальных соцсетях «ВкусВилла» подтвердили открытие магазина в Перми на ул. Ленина, 74. Сообщалось, что ориентировочно это может случиться 29 июля.

«ВкусВилл» — российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов, позиционируемых как «продукты для здорового питания». Всего в торговую сеть входят около 1,3 тыс. магазинов по всей России.

Основана в 2009 году в Москве предпринимателем Андреем Кривенко как сеть магазинов под названием «Избёнка».

С 2017 года компания начала открывать магазины за пределами Москвы и Подмосковья.

В мае 2019 года компания стала соучредителем ООО «Парим-варим», созданной для развития собственной сети кулинарии.

В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 сеть увеличила долю онлайн-продаж до 15%.

В мае 2020 года открылся магазин VkusVill в Амстердаме[12], став первым филиалом сети за рубежом.

В конце мая 2021 года операционная компания ритейлера завершила преобразование из ООО в АО. Одновременно «ВкусВилл» увеличил уставный капитал в 200 раз — до 200 млн руб.

30 июня 2021 года на сайте «ВкусВилл» была опубликована статья «Рецепты семейного счастья», в которой описывались семьи, покупающие продукты в сети супермаркетов бренда. В числе прочих была рассказана история ЛГБТ-семьи, что вызвало полярные реакции в рунете. Некоторые СМИ заявили о первом случае поддержки ЛГБТ-движения в истории крупного российского бизнеса. В результате общественного резонанса, руководство сети супермаркетов удалило статью с сайта и соцсетей и принесло извинения за «ошибку, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников».

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