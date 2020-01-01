Олеся Максименко В Пермь заходит федеральная сеть магазинов натуральных продуктов «ВкусВилл» Открытие первого магазина запланировано на 29 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Facebook

29 июля в Перми, на ул. Ленина, 74, может открыться первый магазин сети «ВкусВилл», делающей ставку на натуральные продукты. Об этом сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на сообщение компании в социальных сетях.

Добавим, история компании началась с открытия в Москве в 2009 году магазина «Избёнка». Непосредственно сеть «ВкусВилл» была образована в 2012 году. Компания делает ставку на натуральные продукты без консервантов. В настоящее время сеть «ВкусВилл» представлена в 50 городах России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.