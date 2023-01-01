Елена Синица Сеть магазинов «ВкусВилл» запустила в Перми свой первый даркстор Он открылся на шоссе Космонавтов, 19а Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сеть магазинов «ВкусВилл» запустила в Перми свой первый даркстор. Это специальный склад, где хранятся товары для формирования онлайн-заказов, которые в дальнейшем будут переданы в доставку.

Этот склад появился в Перми по адресу шоссе Космонавтов, 19а, пишет издание «Текст» со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, что летом 2021 года в Пермь зашла федеральная торговая сеть «ВкусВилл». История компании началась с открытия в Москве в 2009 году магазина «Избёнка». Непосредственно сеть «ВкусВилл» была образована в 2012 году. Компания делает ставку на натуральные продукты без консервантов. В настоящее время сеть «ВкусВилл» представлена в 50 городах России.









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