Максим Артамонов Следователи не будут возбуждать дело по факту пропажи туристов на Усьве Следком не нашёл событие преступления Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае завершена доследственная проверка, которую организовало СУ СКР по Пермскому краю в связи с пропажей туристов на реке Усьве. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, следствие решило отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

Происшествие случилось в мае этого года. Туристическая группа в составе 22 человек, среди которых было 11 детей, не вышла к конечной точке маршрута в назначенное время 9 мая. В связи с этим были объявлены поиски. Туристы сплавлялись по Усьве. Они должны были преодолеть 175 км с 4 по 9 июля, однако задержались в пути из-за мелководья. Организаторы решили не регистрировать группу в МЧС.

Их искали спасатели, волонтёры и полиция. Был также задействован вертолёт Ми-8.

Туристов нашли спасатели Губахинского аварийно-спасательного формирования 11 мая. Их обнаружили в районе посёлка Безгодово. Все сплавщики были живы и здоровы.

По факту исчезновения людей СУ СКР по Пермскому краю организовал проверку.

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