Алёна Бронникова В июле застройщики ввели в Пермском крае более 70 тысяч квадратных метров жилья Всего было введено пять объектов, что ниже показателей прошлого года Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Прикамье на рынок нового жилья в июле 2023 года было выведено пять объектов с 1,4 тыс. квартир. Общая площадь составила 70,8 тыс. кв. м. По данным портала ЕРЗ.РФ, Пермский край оказался на 18 месте в рейтинге российских регионов по вводу в эксплуатацию многоквартирных домов за июль.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество новых объектов в Прикамье снизилось. В июле 2022 года было выведено 12 зданий, общая площадь жилья составила 121 тыс. кв. м (на 41,5% больше). Регион занял 10 место в общем списке. В июне 2023 года Пермский край занимал 20 место, при этом за месяц было выведено шесть объектов с общей площадью жилья — 55,4 тыс. кв. м (на 21,6% меньше).

Как отмечается на сайте ЕРЗ.РФ, в июле текущего года застройщики в целом вывели на рынок на 3,6% меньше многоквартирных домов, чем в 2022 году. Так, за месяц на рынок выведено 406 объектов от 204 компаний и 71,2 тыс. квартир площадью 3,38 млн кв. м. А по сравнению с июнем 2023 года количество выведенных объектов снизилось на 7,3%.

Напомним, в мае на рынок Пермского края было выведено три жилых дома. Это 587 квартир совокупной площадью 27,2 тыс. кв. м. По сравнению с маем прошлого года количество новых объектов в регионе увеличилось на 200%. В целом в регионе в 2023 году планируется построить около 1,6 млн кв. м жилья.





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