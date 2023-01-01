В Пермском крае за месяц введено в эксплуатацию три жилых дома А с начала года на рынок выведен 21 объект Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае 2023 года на рынок Пермского края выведено три жилых дома от трёх застройщиков: "Унистрой", СИК "Девелопмент-Юг" и СЗ "Вариант". Это 587 квартир совокупной площадью 27,2 тыс. кв. м. При этом по площади новых объектов лидирует "Унистрой" (12,89 тыс. кв. м). Об этом сообщает портал ЕРЗ.РФ.

По сравнению с маем 2022 года количество новых объектов в регионе увеличилось на 200%. По сравнению с апрелем этого года — снизилось на 50%.

С начала 2023 года на рынок Пермского края выведен 21 жилой объект (на 61,5% больше, чем за АППГ), или 5,6 тыс. квартир площадью 0,27 млн кв. м.

В среднем с начала 2023 года на рынок региона ежедневно выводилось 37 квартир, что на 3% меньше, чем в 2022-м. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Пермского края будет выведено 13,5 тыс. квартир.

Площадь квартир в введённых за месяц ЖК, по сравнению с маем 2022 года, увеличилась на 659%.

По количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, Пермский край занимает 39 место в стране, а по площади — 32 место. На регион пришлось 0,9% жилья, которое вышло на рынок за май.





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