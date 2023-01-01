Максим Артамонов В Перми в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию почти 700 тысяч квадратных метров жилья Всего в Пермском крае за 2023 год чиновники обещают построить около 1,6 млн квадратов Поделиться Твитнуть

В Перми за первое полугодие в эксплуатацию было введено 259 443 кв. м жилья. В этот показатель вошло жильё под ИЖС и блокированная жилая застройка - 107 702 кв. м. Всего в этом году в краевой столице чиновники обещают построить 688 180 кв. м жилья. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минстроя.

Чтобы достичь таких показателей, между мэрией Перми и министерством строительства региона было заключено соглашение. Оно касается реализации регионального проекта «Жильё».

По данным краевого минстроя, по итогам этого года в Прикамье будет введено в эксплуатацию почти 1,6 млн кв. м жилья. А за первый квартал 2023 года на территории края построено порядка 610 тыс. кв. м жилья. Плановый показатель 2023 года исполнен на 48,7%.

За прошлый год в Пермском крае ввели рекордные 1,9 млн кв. м жилья. На Пермь и Пермский муниципальный округ пришлось более 40% от общего количества.

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