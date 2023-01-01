Андрей Стрельцов Пермячка выиграла золотую медаль на чемпионате России по лёгкой атлетике Поделиться Твитнуть

Сергей Мершин

Пермская спортсменка​ Екатерина Ивонина​ выиграла соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями на чемпионате страны по лёгкой атлетике в Челябинске. Также бегунья стала победительницей 17-го этапа «Королевы российского спорта».

Ивонина преодолела дистанцию за 9 мин. 17,74 сек. Этот результат быстрее квалификационного олимпийского норматива (9.23,00). Второе место заняла представительница Ростовской области Ольга Вовк, третьей стала Анна Тропинина, выступающая за Свердловскую область.

«Я уверена, что выполнение олимпийского норматива пригодится мне потом. Мы сильнейшие спортсмены и не просто так тренируемся. Пусть нас пока не выпускают, но мы продолжаем готовиться. И если ты выступаешь на чемпионате России, то нужно выступать от и до», — заявила Ивонина сразу после забега.

Всего пермские атлеты завоевали четыре золотые награды на чемпионате страны. Дважды отличился Владимир Никитин, ещё одна награда высшей пробы у Константина Холмогорова. ​

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