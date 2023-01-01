Андрей Стрельцов Пермский бегун стал чемпионом страны Константину Холмогорову не было равных на дистанции 800 метров Поделиться Твитнуть

ПКО ОГО ВФСО «Динамо»

В столице Южного Урала прошёл второй день ПСБ Чемпионат России по лёгкой атлетике.

Представитель Пермского края Константин Холмогоров завоевал золотую медаль в беге на 800 м. Уроженец Кизела преодолел дистанцию за 1 минуту 46,27 секунды. Второе место занял Сергей Дубровский, третьим среди россиян стал Семён Ионов.

Отметим, что Холмогоров восстановился после почти годичного перерыва, вызванного травмами и болезнями. Пермский спортсмен показал, что он по-прежнему один из лучших специалистов в мужском беге на 800 м в России.

Тренируется бегун под руководством Николая Суворова.





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