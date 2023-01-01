Пермяк Владимир Никитин завоевал второе «золото» на чемпионате России по лёгкой атлетике
Турнир завершается в Челябинске
Владимир Никитин, выступающий за Москву и Пермский край, 6 августа стал победителем ПСБ чемпионата России по лёгкой атлетике в беге на 10 000 м. Турнир проходит в Челябинске.
Дистанцию Никитин преодолел за 28 мин. 5,26 сек. Он опередил братьев Рыбаковых из Кемеровской области, занявших второе и третье места, на 36 сек.
Напомним, это вторая золотая медаль Никитина в Челябинске. Ранее он выиграл забег на дистанции 5 тыс. м. При этом спортсмен обновил свой лучший результат сезона.
Владимир Никитин — воспитанник тренера Николая Суворова из КГБУ СШОР «Старт».
Ранее сообщалось, что ещё один представитель Пермского края Константин Холмогоров завоевал на чемпионате золотую медаль в беге на 800 м. Уроженец Кизела преодолел дистанцию за 1 мин. 46,27 сек.
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