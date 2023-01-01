Пермяк Владимир Никитин завоевал второе «золото» на чемпионате России по лёгкой атлетике Турнир завершается в Челябинске Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация легкой атлетики Пермского края vk.com/flapk

Владимир Никитин, выступающий за Москву и Пермский край, 6 августа стал победителем ПСБ чемпионата России по лёгкой атлетике в беге на 10 000 м. Турнир проходит в Челябинске.

Дистанцию Никитин преодолел за 28 мин. 5,26 сек. Он опередил братьев Рыбаковых из Кемеровской области, занявших второе и третье места, на 36 сек.

Напомним, это вторая золотая медаль Никитина в Челябинске. Ранее он выиграл забег на дистанции 5 тыс. м. При этом спортсмен обновил свой лучший результат сезона. ​

Владимир Никитин​ — воспитанник тренера​ Николая Суворова​ из​ КГБУ СШОР «Старт».

Ранее сообщалось, что ещё один представитель Пермского края Константин Холмогоров завоевал на чемпионате золотую медаль в беге на 800 м. Уроженец Кизела преодолел дистанцию за 1 мин. 46,27 сек.

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