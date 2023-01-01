Андрей Стрельцов
Пермский легкоатлет стал чемпионом страны
Владимир Никитин выиграл бег на 5 тысяч метров
В Челябинске прошёл первый день ПСБ Чемпионата России по лёгкой атлетике. За медали вышли побороться действующие чемпионы страны и лидеры текущего сезона. Представитель Пермского края Владимир Никитин завоевал золотую награду, выиграв забег на дистанции 5 тыс. м.
При этом спортсмен обновил свой лучший результат сезона.
Вслед за пермским бегуном с отрывом в 15 секунд финишировали братья Рыбаковы из Кемерово.
Напомним, Владимир Никитин — воспитанник тренера Николая Суворова из КГБУ СШОР «Старт».
Чемпионат продлится до 6 августа.
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