Андрей Стрельцов Пермский легкоатлет стал чемпионом страны Владимир Никитин выиграл бег на 5 тысяч метров Поделиться Твитнуть

В Челябинске прошёл первый день ПСБ Чемпионата России по лёгкой атлетике. За медали вышли побороться действующие чемпионы страны и лидеры текущего сезона. Представитель Пермского края Владимир Никитин завоевал золотую награду, выиграв забег на дистанции 5 тыс. м.

При этом спортсмен обновил свой лучший результат сезона. ​

Вслед за пермским бегуном с отрывом в 15 секунд финишировали братья Рыбаковы из Кемерово.

Напомним, Владимир Никитин​ — воспитанник тренера​ Николая Суворова​ из​ КГБУ СШОР «Старт».

Чемпионат продлится до 6 августа.

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