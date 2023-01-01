Алёна Бронникова Ольга Андрианова может стать первым заместителем мэра Перми На этот пост врио главы краевой столицы могут назначить после утверждения нового мэра Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первым вице-мэром Перми может стать временно исполняющая обязанности главы города Ольга Андрианова. Её могут назначить на эту должность после утверждения нового градоначальника по результатам конкурса.

Действующий первый заместитель главы Перми Эдуард Хайруллин покинет должность, рассказал «Коммерсантъ-Прикамье» знакомый с ситуацией источник. Ожидается, что он вернётся в бизнес. Кроме того, принимающий участие в конкурсе по отбору мэра Перми глава Ленинского района Александр Русанов может сменить действующего замглавы краевой столицы по социальной политике Алексея Грибанова, у которого в середине августа истекает срок действия контракта.

А вот коммунальный вице-мэр Игорь Субботин, замглавы по благоустройству и руководитель аппарата мэрии Александр Молоковский, по информации издания, сохранят свои места в новом составе администрации.

Напомним, 27 июня Алексей Дёмкин по собственному желанию досрочно покинул мэрию. На заседании Пермской городской думы депутаты приняли решение о прекращении его полномочий градоначальника. Исполняющим полномочия главы Перми назначена замглавы города Ольга Андрианова. Она будет возглавлять город до проведения конкурса по избранию мэра. Документы на участие в конкурсе она не подала.

Список кандидатов состоит из 15 человек, основным претендентом на пост главы Перми считают Эдуарда Соснина. Ранее сообщалось о том, что с назначением нового мэра администрацию ожидают сокращения.





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