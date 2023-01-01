Алёна Бронникова На конкурс по отбору мэра Перми подали документы 15 человек Последним днём приёма заявок стало 3 августа Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

В Перми на конкурс по отбору главы города по итогам принятых заявок подали документы 15 претендентов. Приём заявок завершился 3 августа.

В списке кандидатов оказались машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв, имевший судимость участник СВО, безработный на данный момент Ильяс Гайнанов, генеральный директор ООО «ОксиЛайф» с медицинским обазованием Оксана Комягина, руководитель фракции КПРФ Анна Баранова, юрист Мария Булычева, адвокат Марина Казанцева, сотрудница краевого УКС Кристина Коскова, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, министр экономразвития региона Эдуард Соснин. Накануне стало известно о новых претендентах. Так, на конкурс заявились директор новоильинской компании ООО «Желтранс» Александр Семакин, многодетная мать и блогер Ирина Боровик, сотрудник администрации Перми Александр Синявский, общественник Денис Галицкий и сотрудник службы безопасности Почтобанка Евгений Рожков. Кроме того, «Коммерсантъ-Прикамье» сообщает, что среди кандидатов оказалась сотрудница группы компаний «Юрист 159», помощница депутата гордумы краевой столицы Николая Гилёва Ксения Тарантина. В своих соцсетях она сообщила, что документы подала 2 августа.

Конкурс-испытание по отбору кандидатур на должность главы города при личном участии претендента состоится 17 августа. Кандидаты представят свои программы развития Перми. Критериями оценки станут видение перспектив, понимание проблем городского хозяйства и путей их решения.

Председателем конкурсной комиссии стал первый замруководителя администрации губернатора Прикамья Леонид Политов, а замом — председатель Пермской гордумы Дмитрий Малютин. Депутаты гордумы Перми выберут мэра среди кандидатов, набравших в конкурсе наибольшее количество баллов, на ближайшем пленарном заседании.

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