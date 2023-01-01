Алёна Бронникова Досуговый центр на 200 мест в Усть-Качке построят за 128,8 млн рублей По итогам проведённого конкурса определён подрядчик Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Усть-Качке за 128,8 млн руб. построят новое культурно-досуговое учреждение, рассчитанное на 200 чел. По итогам конкурса на разработку проектно-сметной документации и производству строительно-монтажных работ по заказу МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа» победителем оказалось ООО «Строительная компания «Славянский Дом». Информация опубликована на сайте госуслуг.

На участие в конкурсе была подана только одна заявка. Компания предложила цену на 4 млн ниже начальной — максимальная цена контракта изначально составляла 132,8 млн руб. сейчас контракт находится на стадии подписания поставщиком.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет разработать проект, а затем возвести двухэтажное здание общей площадью 800 кв. м. На участке рядом с административным зданием по ул. Стройка, 2 в Усть-Качке. Проект нужно будет разработать до конца 2023 года. Сроки строительства определены с 1 января по 25 декабря 2024 года.

Ещё в марте Дмитрий Махонин анонсировал строительство домов культуры в Усть-Качке и Кормовище. По его поручению министерство культуры представило программу «Культурно-досуговый центр», в рамках которой предложило проекты типовых зданий с залами на 50, 100 и 200 зрителей — в зависимости от числа проживающих на этой территории. По этому проекту будут построены учреждения на данных территориях.

ООО "СК "Славянский Дом" зарегистрировано в 2010 году. По данным сайта checko.ru, участвовал в 13 госконтрактах на общую сумму 780,5 млн руб. В прошлом году выручка составила 183,7 млн руб., чистая прибыль - 13,4 млн руб. Руководителем предприятия с 2022 года является Виктор Иванов, учредителем - Юлия Привалова, которой также принадлежит ООО "Строительная фирма "Славянский Дом".

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