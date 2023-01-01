Алёна Бронникова
Досуговый центр на 200 мест в Усть-Качке построят за 128,8 млн рублей
По итогам проведённого конкурса определён подрядчик
В Усть-Качке за 128,8 млн руб. построят новое культурно-досуговое учреждение, рассчитанное на 200 чел. По итогам конкурса на разработку проектно-сметной документации и производству строительно-монтажных работ по заказу МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа» победителем оказалось ООО «Строительная компания «Славянский Дом». Информация опубликована на сайте госуслуг.
На участие в конкурсе была подана только одна заявка. Компания предложила цену на 4 млн ниже начальной — максимальная цена контракта изначально составляла 132,8 млн руб. сейчас контракт находится на стадии подписания поставщиком.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет разработать проект, а затем возвести двухэтажное здание общей площадью 800 кв. м. На участке рядом с административным зданием по ул. Стройка, 2 в Усть-Качке. Проект нужно будет разработать до конца 2023 года. Сроки строительства определены с 1 января по 25 декабря 2024 года.
Ещё в марте Дмитрий Махонин анонсировал строительство домов культуры в Усть-Качке и Кормовище. По его поручению министерство культуры представило программу «Культурно-досуговый центр», в рамках которой предложило проекты типовых зданий с залами на 50, 100 и 200 зрителей — в зависимости от числа проживающих на этой территории. По этому проекту будут построены учреждения на данных территориях.
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