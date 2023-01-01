Алёна Бронникова В Прикамье построят два новых дома культуры Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края анонсировало строительство домов культуры в с. Усть-Качка и в п. Кормовище в Лысьвенском муниципальном округе.

Губернатор Дмитрий Махонин во время рабочей поездки в Лысьвенский округ поручил краевому Минкульту разработать типовые проекты домов культуры. Это помогло бы упростить процесс строительства ДК в небольших населённых пунктах и сделать культурные услуги более доступными для местных жителей.

По его поручению министерство представило программу «Культурно-досуговый центр», в рамках которой предложило проекты типовых зданий с залами на 50, 100 и 200 зрителей — в зависимости от числа проживающих на этой территории. В феврале 2023 года был проведён конкурс среди округов, первыми победителями стали Усть-Качка и Кормовище.

В с. Усть-Качка зал нового ДК будет рассчитан на 200 мест. Сейчас на несколько тысяч жителей есть единственный ДК на 49 мест в д. Красный Восход, который находится за три километра от села. Стоимость строительства объекта составила около 98 млн руб., из них 73 млн руб. направлено из краевого бюджета.

В п. Кормовище действует сельский клуб «Надежда» 1954 года постройки, с каждым годом количество задействованных в разных досуговых направлениях растёт. В 2023 году в посёлке начнётся строительство современного учреждения на 50 мест в зрительном зале общей стоимостью в 38 млн рублей. Средства из краевого бюджета выделены в размере 29 млн.

В рамках программы в 2024 и 2025 годах планируется построить 19 объектов в Пермском крае. В бюджете на них запланированы 994,5 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что власти ищут подрядчика для строительства в Красновишерске Дома культуры. Также в Прикамье продолжает действовать национальный проект «Культура», в рамках которого будет построен дворец культуры в Березниках.

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