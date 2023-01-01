Алёна Бронникова Власти Прикамья ищут подрядчика для строительства Дома культуры в Красновишерске Максимальная цена контракта составляет 259 млн рублей Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Власти Пермского края объявили конкурс по строительству нового Дома культуры в Красновишерске. Поиском подрядчика занимается Управление капитального строительства Пермского края. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Строительство трёхэтажного здания планируется на участке по ул. Дзержинского, 9б. Общая площадь культурного учреждения, согласно техническому заданию, составит 3068,29 кв. м. Новое здание по просьбам жителей города будет выдержано в классическом стиле. В нём будет зрительный зал на 300 мест и конференц-зал на 50 мест. Исполнитель обязан будет приступить к работам 1 ноября 2023 года и сдать объект в эксплуатацию до 31 марта 2025 года. Строительство будет производиться одним этапом в два периода: подготовительный и основной.

Финансирование проекта будет осуществляться за счёт краевого бюджета.

Максимальная цена контракта составляет 259 млн руб. Заявки на конкурс принимаются до 30 марта, итоги будут подведены 4 апреля.

Напомним, несколько лет назад здание Дворца культуры в Красновишерске сгорело. Учреждение продолжило свою работу в качестве методического центра для всех сельских клубов Красновишерского городского округа, но собственного здания у него нет.

Ранее, в 2021 году, власти объявляли, что новый дворец в Красновишерске построят до 2024 года за 215,7 млн руб.

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