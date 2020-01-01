Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дворец культуры — очаг жизни и точка роста Правительство Пермского края обсудило проблемы культуры в территориях региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

О культуре, инфраструктуре культуры и социокультурных технологиях речь шла на заседании правительства Пермского края в центре одного из самых северных городских округов Пермского края — Красновишерске.

Думается, место было выбрано не случайно: в Красновишерске нет градообразующего предприятия, давно закрылся Вишерский бумкомбинат, свёрнута добыча вишерских алмазов, жизнь теплится лишь в государственных учреждениях; перспективы Вишеры как туристической и рекреационной территории огромны, но, пока они «раскручиваются», именно культура и социокультурные технологии — наилучший способ сохранить энергию и амбиции территории, именно они позволяют постоянно создавать стимулы к развитию территории.

Одна из таких технологий — конкурс «Пермский край — территория культуры», в ходе которого ежегодно выбираются, как правило, три, а иногда, как в нынешнем году, четыре Центра культуры Пермского края. Красновишерск уже был Центром культуры в 2012 году. Тогда в городе появилось немало знаковых объектов, которые и сегодня привлекают внимание туристов: это музей-диорама «Лагерь на Красной горке», посвящённый началу строительства бумкомбината и основанию первого в Советском Союзе исправительно-трудового лагеря; Шаламовская комната в местном краеведческом музее, этнопарк с реконструкцией жилищ коренного населения Вишеры — манси, скульптура «Хранители земли Вишерской» на центральной площади города. Появились и события, которые с тех пор стали ежегодными и радуют красновишерцев и их гостей; самое известное из них — популярный День черники и черничного пирога. Гигантский черничный пирог, испечённый на празднике в 2012 году, занесён в Книгу рекордов России.

Конкурс «Пермский край — территория культуры» проходит уже 15 лет; взяв за основу технологию «культурных столиц», пермяки адаптировали её к социокультурным запросам региона. С тех пор уже 31 территория края воспользовалась статусом Центра культуры, чтобы получить существенные средства на социокультурное развитие. Многие выигрывали конкурс дважды, а Чердынь — даже трижды.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский рассказал в своём докладе, что за 15 лет суммарная сумма грантов из бюджета Пермского края Центрам культуры составила 364 млн руб., кроме того, проекты финансировались из местных бюджетов (30% от краевых средств) и из пожертвований предприятий и частных лиц (20% от краевых средств). Это те средства, что позволяют модернизировать инфраструктуру культуры и создать качественный досуг — словом, поменять к лучшему качество жизни здесь и сейчас.

Четырнадцать муниципальных образований Пермского края пока не смогли победить в конкурсе: ежегодно на него поступает в среднем 13 заявок, и попасть в число победителей нелегко. Вячеслав Торчинский уверил коллег из правительства, что и эти 14 территорий непременно получат статус Центра культуры, ведь для конкурсантов проводится обучение, проектная культура населения растёт, растёт, соответственно, и качество проектов.

Конкурс не зря называется «Пермский край — территория культуры»: каждый год он привносит новые элементы не только в местные, но и в региональную культурную повестку. Возникают новые музеи, которые становятся победителями всероссийских музейных конкурсов, например, Музей каски в Лысьве, Музей КУБа в Губахе, музей «Коммунальная квартира» в Краснокамске и другие. Появляются фестивали, которые прочно входят в событийный календарь Пермского края; самый, пожалуй, известный из них — ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» в Губахе, в рамках которого проходит ставшее знаменитым музыкально-театральное шоу «Закат на Крестовой», собирающее тысячи зрителей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что в ходе проведения конкурса «Пермский край — территория культуры» меняется к лучшему городская среда и происходит подъём самобытной культуры. Глава региона сказал, что этот конкурс надо непременно продолжать:

— Среди жителей всех территорий Пермского края высок запрос на культурные мероприятия. Считаю, этот конкурс — отличная возможность активизировать творческую среду, организовать яркие события, которые помогут объединить и профессиональное сообщество, и представителей бизнеса, и население. Результаты этой работы в виде новых фестивалей, выставок, концертов — ещё один импульс для развития культуры и привлечения в регион туристического потока.

Обсудили на заседании правительства и инфраструктурные проблемы, существующие в сфере культуры Красновишерска. Несколько лет назад здесь сгорело здание Дворца культуры. Учреждение продолжает свою работу в качестве методического центра для всех сельских клубов Красновишерского городского округа, но собственного здания у него нет.

Вячеслав Торчинский рассказал, как обстоят дела со строительством нового дворца. Подготовлена проектно-сметная документация, которая уже прошла экспертизу и получила положительное заключение, определены источники финансирования. Расчищена территория на месте старого, сгоревшего здания, и в срок до 2024 года новый Дворец культуры должен быть построен. Стоимость работ составит 215 769,08 руб. — сюда входят и строительство, и внешнее благоустройство, и, что, по мнению Вячеслава Торчинского, особенно важно, закупка современного оборудования. Краевой бюджет выделяет на возведение нового очага культуры 190 млн руб., почти 12 млн направляет в качестве финансовой помощи предприятие «Соликамскбумпром»: оно уже оплатило проектные работы и намерено профинансировать благоустройство территории.

Новое здание общей площадью около 3000 кв. м по просьбам жителей города будет выдержано в классическом стиле, напоминающем прежний, сгоревший, дворец. В нём будет зрительный зал на 300 мест и конференц-зал на 50 мест, планируется работа 24 клубов, где будут проходить занятия по декоративно-прикладному искусству, музыке, исторической реконструкции, фольклору и другим направлениям. Ежегодно в новом дворце состоится около 250 событий (в том числе 60 новых мероприятий), в которых примут участие около 35 тыс. человек. План работы и функциональное наполнение Дворца культуры проанализировали специалисты Пермского дома народного творчества «Губерния».

В обсуждении доклада приняли участие первый зампред председателя правительства Пермского края Ольга Антипина и министр строительства Андрей Колмогоров, которые пообещали содействие в реализации проекта. По мнению губернатора Дмитрия Махонина, необходимо восстанавливать сеть дворцов культуры, домов культуры и клубов в территориях, в том числе сельских, и, как сообщил глава краевого минкульта, эта работа уже ведётся: в этом году проходит капитальный ремонт домов культуры в Сылве и Ильинском, а на будущий год запланировано восстановление ещё трёх таких объектов.

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