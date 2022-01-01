Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Микрорайон Любимов в Березниках получит собственный центр культуры Строительство запланировано на 2023-2024 годы Поделиться Твитнуть

ЖК «Любимов»

permkrai.ru

В рамках национального проекта «Культура» в Пермском крае будет построен новый дворец культуры. Об этом на заседании правительства 18 января сообщила министр культуры Прикамья Алла Платонова.

Строительство нового объекта планируется в микрорайоне Любимов в Березниках, на правом берегу Камы. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, жилой комплекс активно развивается: построены школа и два детских сада, планируется строительство техникума с общежитием, продолжается жилищное строительство. Микрорайон не только используется для предоставления квартир жителям расселяемых домов в зоне техногенной катастрофы в Березниках, но и пользуется спросом у тех, кто хотел бы приобрести новое жильё на территории, свободной от промышленных предприятий.

Алла Платонова сообщила, что строительство запланировано на 2023-2024 годы. Общая сумма субсидии Березниковскому муниципалитету на эту цель — 121,93 млн руб., из них средства федерального бюджета — 115,83 млн, краевого — 6,1 млн. Объект получил название «Центр культурного развития «Любимов». В комплекс входят: многофункциональный зрительный зал на 200 мест, музейно-выставочное пространство, помещения для занятий творческих коллективов, танцевальный зал и вспомогательные помещения, в том числе гримёрки.

Кроме того, в рамках того же нацпроекта «Культура» выделяется 36,52 млн руб. на капительный ремонт дома культуры в с. Кояново, о котором «Новый компаньон» уже писал подробно. Доля федерального бюджета в субсидии — 27,39 млн руб., краевого бюджета — 9,13 млн руб.

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