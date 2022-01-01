Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Очаг культуры для уникального села Дом культуры в Кояново будет отремонтирован за счёт средств национального проекта «Культура» Поделиться Твитнуть

Кояново — уникальное село с богатой историей, насчитывающей более 400 лет. Здесь сохраняется самобытная татаро-башкирская культура, несмотря на окружение русскоязычных поселений, обучение в школе на русском языке и близость к крупному городу — Перми. Сохранение и развитие языка, национальных традиций, этнических особенностей — важнейшая функция культурных учреждений села и в первую очередь дома культуры.

Дом культуры в селе с населением в 1,5 тыс. человек — это и библиотека, и концертный зал, и клуб, и музей. Здесь активно работают фольклорные коллективы «Чишмя», «Кубэлек», национальные танцевальные коллективы «Кояшкай», «Тамчылар», вокальные — «Яшьлек», «Вокализ», студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства, цирковая студия, клуб для детей-инвалидов «Без границ», отряд волонтёров «ДоброКояновцы», кружки родного языка и другие кружки и клубы — всего 24 клубных формирования, в которых занимается более 250 человек.

Кояновцы любят свой дом культуры. Ежегодно участниками мероприятий здесь становится более 9 тыс. человек, особенно когда проходят ежегодные Дни башкирской и татарской культур или традиционные массовые мероприятия «Какук сэйе» («Кукушкин чай»), «Сабантуй», традиционный Конкурс улиц, который зимой посвящён Новому году, а осенью — празднику урожая: жители каждой улицы объединяются, готовят тематические выступления, костюмы, национальные блюда, и начинаются настоящие «батлы». Конкурс объединяет кояновцев всех возрастов — от малышей до пенсионеров.

Жизнь здесь кипит… Но ни один приезжий не догадается, что вот это невзрачное здание из силикатного кирпича и есть тот очаг культуры, который объединяет жителей села и помогает им сохранять свою уникальность. Здание Кояновского ДК было построено в 1986 году, и капитальный ремонт не проводился ни разу. С 2014 по 2022 год силами местного бюджета проводились работы по текущему ремонту — было затрачено более 1,5 млн руб., но любому прохожему видно, что текущего ремонта уже недостаточно.

Выдающаяся социальная роль дома культуры в национальном селе, плачевное состояние здания, забота муниципалитета и интересные творческие планы учреждения — всё это позволило Кояновскому ДК выиграть грант национального проекта «Культура»: в 2023 году здесь пройдёт, наконец, капитальный ремонт. Общая сумма на него составляет 27 910,25 руб.

Будут отремонтированы кровля, фасад, отмостки, пандусы для маломобильных людей, все внутренние помещения (кабинеты, коридоры, вестибюль), установлены металлопластиковые окна, оборудованы новые санитарные узлы, в том числе для маломобильных групп населения.

Помещения получат новый дизайн с элементами национального орнамента. Будет построена новая сцена, оборудованная современной световой, звуковой и проекционной техникой и украшенная занавесом и кулисами с элементами национальной вышивки; оборудованы гримёрные и костюмерные комнаты.

Новую мебель и мультимедийное оборудование получат библиотека и читальный зал, а для занятий изобразительным искусством и ремёслами будет оборудован кабинет-трансформер с медиапроекционной техникой.

Капитальный ремонт затронет все инженерные коммуникации: будут заменены системы тепло-, водо- и электроснабжения, канализация, системы аварийного освещения, вентиляция, оборудование элетрощитовой, узла учёта тепловой энергии, установлены новые пожарная и охранная сигнализации.

Муниципалитет Пермского района берёт на себя все мероприятия по благоустройству прилегающей территории, подключению ДК к инженерным сетям, закупке и установке необходимого оборудования, материалов и предметов интерьера и на эти цели выделяет 11 млн руб. Софинансирование — непременное условие для участия в национальном проекте «Культура», и Пермский край и его муниципалитеты всегда готовы идти на эти расходы.

Ремонт, переоборудование и благоустройство сельского дома культуры даст мощный толчок социальному и культурному развитию Кояново. Планируется, что количество посещений культурно-массовых мероприятий увеличится в три раза, как и количество членов клубов и творческих коллективов. Ожидается, что новый дом культуры станет особенно привлекательным для детей и молодёжи, что чрезвычайно важно для сохранения национальных и местных традиций.

После капитального ремонта и укрепления материально-технической базы в Кояновском ДК планируется создание «Тасим-центра» — Культурного центра имени Исмагила Тасимова, местного уроженца, башкирского рудопромышленника, который занимался поставками руды на Юговской, Егошихинский, Мотовилихинский, Полевской и другие заводы. Позже он стал основателем Горного училища, на базе которого был основан Петербургский горный институт. Историко-краеведческое и национально-культурное направления работы «Тасим-центра» будут основой для объединения и просвещения села, а также для развития туризма.

Уже разработан туристический маршрут «Кояново — уникальный исторический уголок Пермского края», который должен стать одним из ярких примеров бренда территории. В программе экскурсии — знакомство с самой старой мечетью в Пермском крае, её символическим содержанием, убранством помещений и атрибутами молельного действия; с историей знаменитого Сибирского тракта — в Кояново сохранилась старая грунтовая дорога, по которой прошли почти полтора миллиона каторжников; посещение сельского музея, который работает в доме культуры; соприкосновение с сельским бытом. В конце программы туристы посещают небольшой концерт с интерактивной программой и национальными играми и пьют чай с традиционными национальными блюдами.

Руководство Пермского края понимает, какую большую роль в формировании комфортной среды проживания, в социальной политике играет развитие культуры, возможность творческой самореализации населения, информационно-просветительская деятельность. Вот почему так активно осуществляются в регионе мероприятия в рамках национального проекта «Культура». В 2021 году на ремонт и оборудование домов культуры в посёлках Сылва и Ильинский было получено по федеральному отбору более 32 млн руб., а в 2022-м — свыше 42 млн руб. на дома культуры в деревне Верхнее Калино Чусовского района, в посёлке Марковский Чайковского района и в селе Усть-Кишерть.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края (из выступления на заседании правительства Пермского края 18 марта 2022 года):

— По сути, посёлки приобрели новые учреждения культуры, поскольку обновились не только здания, но и смыслы, в них заключённые. Так, в Ильинском бывший ДК превратился в Музей любительского театра; на торжественном открытии учреждения на новой площадке впервые был сыгран спектакль, воспроизводящий стилистику любительского крепостного театра времён Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Центр досуга «Сылва» — по-настоящему центр притяжения для жителей посёлка. Здесь проходят концерты и спортивные соревнования, фестивали и конкурсы, работают общественные и творческие объединения, спортивные секции, проводятся показы спектаклей и фильмов, летом здесь располагается детский лагерь.

Глава региона Дмитрий Махонин считает, что нацпроект позволяет привлекать серьёзные средства на обновление и строительство учреждений культуры и досуга даже в отдалённых территориях Прикамья.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Развитие инфраструктуры в территориях напрямую влияет на качество жизни населения. Запрос на модернизированные учреждения культуры и организацию досуга сегодня действительно высок, поэтому важно приводить в порядок ДК и строить новые здания, отвечающие всем современным требованиям. Нужно использовать для этого все возможности — от федерального финансирования в рамках нацпроекта до привлечения инвесторов в рамках государственно-частного партнёрства.

Национальный проект «Культура», доказавший свою эффективность, расширяется: впервые в следующем году по нацпроекту будут ремонтировать музеи, и Пермский край, разумеется, не останется в стороне: первым в 2023 году будет отремонтирован музей в Верещагино.

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