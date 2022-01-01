Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Не только новое строительство, но и новые смыслы Алла Платонова впервые выступила в качестве и.о. министра культуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Алла Платонова

На заседании правительства Пермского края 17 марта и.о. министра культуры Алла Платонова рассказала о планах по развитию инфраструктуры отрасли на 2022 год.

Самая широкая и разветвлённая сеть учреждений культуры – это клубы, дома и дворцы культуры – одним словом, культурно-досуговые учреждения (КДУ). По словам и.о. министра, около 60 % из всех подобных объектов в Пермском крае нуждаются в ремонте и обновлении: 40 % – в текущем ремонте, 10 % – в капитальном, а ещё в 10 % случаев требуется новое строительство. Самыми крупными строительными объектами сети КДУ являются Центр культурного развития в Березниках и Дворец культуры в Красновишерске. Оба объекта должны быть построены в 2022 – 2024 годах: при этом для Березников выбран оригинальный архитектурный проект, отсылающий к эстетике конструктивизма (в плане здание представляет собой пятиконечную звезду), а в Красновишерске будет построен классический советский ДК – такой же, как тот, который был фатально повреждён пожаром и снесён.

В 2021 году был проведён капитальный ремонт двух КДУ – в Ильинском и в Сылве. По сути, посёлки приобрели новые учреждения культуры, поскольку обновились не только здания, но и смыслы, в них заключённые. Так, в Ильинском бывший ДК превратился в Музей любительского театра; на торжественном открытии учреждения на новой площадке впервые был сыгран спектакль, воспроизводящий стилистику любительского крепостного театра времён Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Центр досуга «Сылва» – по-настоящему центр притяжения для жителей посёлка. Здесь проходят концерты и спортивные соревнования, фестивали и конкурсы, работают общественные и творческие объединения, спортивные секции, проводятся показы спектаклей и фильмов, летом здесь располагается детский лагерь.

Капитальный ремонт и переоборудование домов культуры в рамках национального проекта «Культура» продолжится в нынешнем году. Средства в объёме 45,2 млн руб. предусмотрены на капитальный ремонт домов культуры в Усть-Кишерти, пригороде Чусового Верхнее Калино и в посёлке Марковском Чайковского городского округа.

Текущий ремонт планируется в наступившем году в 10 КДУ: в сельских клубах будут обновлены зрительные залы, кровли и фасады, появятся новые окна, будут заменены инженерные сети. Для девяти клубов планируется приобретение нового оборудования: зрительских кресел, световой и звуковой аппаратуры, театральных костюмов.

В 2021 году хорошо показали себя автоклубы, которые «привозят» культурные мероприятия в отдалённые и совсем маленькие населённые пункты, где нет своих КДУ. В текущем году будет приобретено ещё четыре такие машины плюс к трём уже работающим в Пермском крае.

Продолжится создание модельных библиотек: сейчас их в Пермском крае 18, а в 2022 году откроется ещё девять – в Юрлинском, Бардымском, Березниковском, Добрянском, Берёзовском муниципальных округах и в Перми.

Будет обновляться и музейная инфраструктура, так, в рамках национального проекта «Культура» пройдёт капитальный ремонт муниципального музея в Верещагино; за счёт краевого и местных бюджетов в 2020 – 2022 годах будут переоборудованы 22 муниципальных музея: в них пройдёт ремонт и будут обновлены экспозиции.

В государственных музеях продолжатся процессы, которые начались в прошлом году и привлекли большое внимание музейного сообщества и туристов: будет развиваться Чердынский краеведческий музей, в котором в прошлом году радикально изменилась и продолжает меняться экспозиция; в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», по информации министерства, пройдёт ремонт 14 объектов и появится 16 новых, продолжатся работы по рекультвации зелёных зон, будут оборудованы парковка и причал, заработает Wi-Fi, будут продолжено оборудование визит-центра.

Здесь необходимо немного скорректировать информацию, прозвучавшую в докладе. По нашим данным, 16 новых объектов в Хохловке появятся очень нескоро. На 2022 – 2023 годы музей планирует перевезти и воссоздать три новых больших объекта – усадьбу коми-пермяцкого крестьянина из деревни Пеклаыб, усадьбу марийского крестьянина из деревни Красный луг и кузню с сараем для угля из деревни Троельга; ещё один объект – усадебный комплекс Игошева – уже находится на территории музея, но нуждается в доработке, которая и будет проведена в текущем году.

Продолжится строительство нового здания Художественной галереи: в докладе Аллы Платоновой прозвучало, что сейчас идёт разработка дизайна интерьеров и экспозиции, хотя новый конкурс подрядчиков для этих работ ещё не прошёл.

В театральной инфраструктуре планируется большое и долгожданное событие: открытие Чайковского театра драмы и комедии после трёхлетней реконструкции. Девять муниципальных театров в Чайковском, Березниках, Лысьве, Губахе, Кудымкаре, Кунгуре и Перми получат новое оборудование – световое и звуковое, новую механику сцены, зрительские кресла, реквизит. Так, для губахинского театра «Доминанта», известного своими ландшафтными спектаклями, будет приобретено проекционное оборудование и экран для событий формата open-air, а в Лысьвенском драматическом театре им. Анатолия Савина уже установлен поворотный круг и даже состоялась премьера спектакля с использованием новых сценических возможностей.

Завершается модернизация Пермского ТЮЗа, однако малая сцена в этом театре будет открыта только в 2023 году.

Продолжится масштабная модернизация Театра-Театра, о которой «Новый компаньон» писал подробно; будет обновлён фасад с балконами и лепными элементами у здания Пермского театра оперы и балета, продолжится подготовка к строительству новой сцены театра оперы и балета.

Впервые в презентации Аллы Платоновой был показан эскиз обновлённого Большого зала Пермской филармонии. Зал будет полностью реконструирован: новая сцена, новый зрительский амфитеатр (появятся балконы), новая акустика, новое световое и звуковое оборудование; фойе, гардеробы, кафе и закулисные пространства тоже будут радикально преобразованы. Начало реконструкции зала задержалось из-за пандемийных ограничений; в докладе и.о. министра окончание реконструкции обозначено 2024 годом. Это стало неприятным сюрпризом не только для заинтересованных зрителей, но и для губернатора Дмитрия Махонина. Он попросил коллег, прежде всего министра строительства Андрея Колмогорова, подключиться к этой истории и как можно скорее провести все конкурсные процедуры с тем, чтобы зал, как и было запланировано, открылся в обновлённом виде к юбилею Перми в 2023 году.

Возможности Пермской филармонии дополняет сеть виртуальных концертных залов: в 2022 году откроется семь новых, и общее количество таких залов дойдёт до 40.

Продолжится закупка новых музыкальных инструментов для детских музыкальных школ: если в 2018 году степень износа этих инструментов составляла 85 %, то к концу 2021 году – уже 63 %.

В прошлом году были отремонтированы музыкальные школы в Кунгуре и Краснокамске, в плане на 2022 год – школа в Частых. Важнейшим строительным объектом является Центральная детская музыкальная школа в Перми, возведение которой уже началось 18 февраля.

В наступившем году в сети культурно-досуговых учреждений внедряется важнейшее новшество: разработаны три проекта типовых быстровозводимых сельских клубов. Они абсолютно идентичные, различаются лишь размерами: залы в них рассчитаны на 200, 100 и 50 зрителей. Плановая стоимость строительства и оборудования таких клубов – 42,5 млн руб., 32,5 млн руб. и 23,5 млн руб. соответственно. Населённые пункты, в которых будут строиться эти клубы, определятся на конкурсной основе, однако уже известно, что первоочередная потребность в новых клубах существует в сёлах Нердва (Карагайский МО), Вильва (Добрянский ГО) – на 200 мест; Усть-Чёрная (Гайнский МО), Рябинино (Чердынский МО) – на 100 мест; деревнях Мерекаи (Ординский МО) и Усть-Телес (Уинский МО) – на 50 мест.

Как и стоило ожидать, внимание Дмитрия Махонина привлекло название «Рябинино» – «до боли знакомое», как сказал губернатор. Он попросил Аллу Платонову, чтобы министерство следило не только за строительством новых клубов, но и за их смысловым наполнением, поскольку в родном селе губернатора культурная жизнь замерла, и необходимо, чтобы новый клуб по-настоящему стал точкой притяжения для жителей села.

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