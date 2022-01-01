Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Не только новое строительство, но и новые смыслы
Алла Платонова впервые выступила в качестве и.о. министра культуры
На заседании правительства Пермского края 17 марта и.о. министра культуры Алла Платонова рассказала о планах по развитию инфраструктуры отрасли на 2022 год.
Самая широкая и разветвлённая сеть учреждений культуры – это
клубы, дома и дворцы культуры – одним словом, культурно-досуговые учреждения
(КДУ). По словам и.о. министра, около 60 % из всех подобных объектов в Пермском
крае нуждаются в ремонте и обновлении: 40 % – в текущем ремонте, 10 % – в
капитальном, а ещё в 10 % случаев требуется новое строительство. Самыми
крупными строительными объектами сети КДУ являются Центр культурного развития в
Березниках и Дворец культуры в Красновишерске. Оба объекта должны быть
построены в 2022 – 2024 годах: при этом для Березников выбран оригинальный
архитектурный проект, отсылающий к эстетике конструктивизма (в плане здание
представляет собой пятиконечную звезду), а в Красновишерске будет построен
классический советский ДК – такой же, как тот, который был фатально повреждён
пожаром и снесён.
В 2021 году был проведён капитальный ремонт двух КДУ – в
Ильинском и в Сылве. По сути, посёлки приобрели новые учреждения культуры,
поскольку обновились не только здания, но и смыслы, в них заключённые. Так, в
Ильинском бывший ДК превратился в Музей любительского театра; на торжественном
открытии учреждения на новой площадке впервые был сыгран спектакль,
воспроизводящий стилистику любительского крепостного театра времён Дмитрия
Мамина-Сибиряка.
Центр досуга «Сылва» – по-настоящему центр притяжения для
жителей посёлка. Здесь проходят концерты и спортивные соревнования, фестивали и
конкурсы, работают общественные и творческие объединения, спортивные секции,
проводятся показы спектаклей и фильмов, летом здесь располагается детский
лагерь.
Капитальный ремонт и переоборудование домов культуры в
рамках национального проекта «Культура» продолжится в нынешнем году. Средства в
объёме 45,2 млн руб. предусмотрены на капитальный ремонт домов культуры в
Усть-Кишерти, пригороде Чусового Верхнее Калино и в посёлке Марковском
Чайковского городского округа.
Текущий ремонт планируется в наступившем году в 10 КДУ: в
сельских клубах будут обновлены зрительные залы, кровли и фасады, появятся
новые окна, будут заменены инженерные сети. Для девяти клубов планируется
приобретение нового оборудования: зрительских кресел, световой и звуковой
аппаратуры, театральных костюмов.
В 2021 году хорошо показали себя автоклубы, которые
«привозят» культурные мероприятия в отдалённые и совсем маленькие населённые
пункты, где нет своих КДУ. В текущем году будет приобретено ещё четыре такие
машины плюс к трём уже работающим в Пермском крае.
Продолжится создание модельных библиотек: сейчас их в
Пермском крае 18, а в 2022 году откроется ещё девять – в Юрлинском, Бардымском,
Березниковском, Добрянском, Берёзовском муниципальных округах и в Перми.
Будет обновляться и музейная инфраструктура, так, в рамках
национального проекта «Культура» пройдёт капитальный ремонт муниципального
музея в Верещагино; за счёт краевого и местных бюджетов в 2020 – 2022 годах
будут переоборудованы 22 муниципальных музея: в них пройдёт ремонт и будут
обновлены экспозиции.
В государственных музеях продолжатся процессы, которые
начались в прошлом году и привлекли большое внимание музейного сообщества и
туристов: будет развиваться Чердынский краеведческий музей, в котором в прошлом
году радикально изменилась и продолжает меняться экспозиция; в
Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», по информации министерства,
пройдёт ремонт 14 объектов и появится 16 новых, продолжатся работы по
рекультвации зелёных зон, будут оборудованы парковка и причал, заработает Wi-Fi, будут продолжено оборудование
визит-центра.
Здесь необходимо немного скорректировать информацию,
прозвучавшую в докладе. По нашим данным, 16 новых объектов в Хохловке появятся
очень нескоро. На 2022 – 2023 годы музей планирует перевезти и воссоздать три
новых больших объекта – усадьбу коми-пермяцкого крестьянина из деревни Пеклаыб,
усадьбу марийского крестьянина из деревни Красный луг и кузню с сараем для угля
из деревни Троельга; ещё один объект – усадебный комплекс Игошева – уже
находится на территории музея, но нуждается в доработке, которая и будет проведена
в текущем году.
Продолжится строительство нового здания Художественной
галереи: в докладе Аллы Платоновой прозвучало, что сейчас идёт разработка
дизайна интерьеров и экспозиции, хотя новый конкурс подрядчиков для этих работ
ещё не прошёл.
В театральной инфраструктуре планируется большое и
долгожданное событие: открытие Чайковского театра драмы и комедии после
трёхлетней реконструкции. Девять муниципальных театров в Чайковском, Березниках,
Лысьве, Губахе, Кудымкаре, Кунгуре и Перми получат новое оборудование –
световое и звуковое, новую механику сцены, зрительские кресла, реквизит. Так,
для губахинского театра «Доминанта», известного своими ландшафтными спектаклями,
будет приобретено проекционное оборудование и экран для событий формата open-air, а в Лысьвенском драматическом
театре им. Анатолия Савина уже установлен поворотный круг и даже состоялась
премьера спектакля с использованием новых сценических возможностей.
Завершается модернизация Пермского ТЮЗа, однако малая сцена
в этом театре будет открыта только в 2023 году.
Продолжится масштабная модернизация Театра-Театра, о которой
«Новый компаньон» писал
подробно; будет обновлён фасад с балконами и лепными элементами у здания Пермского
театра оперы и балета, продолжится подготовка к строительству новой сцены
театра оперы и балета.
Впервые в презентации Аллы Платоновой был показан эскиз
обновлённого Большого зала Пермской филармонии. Зал будет полностью
реконструирован: новая сцена, новый зрительский амфитеатр (появятся балконы),
новая акустика, новое световое и звуковое оборудование; фойе, гардеробы, кафе и
закулисные пространства тоже будут радикально преобразованы. Начало
реконструкции зала задержалось из-за пандемийных ограничений; в докладе и.о.
министра окончание реконструкции обозначено 2024 годом. Это стало неприятным
сюрпризом не только для заинтересованных зрителей, но и для губернатора Дмитрия
Махонина. Он попросил коллег, прежде всего министра строительства Андрея Колмогорова,
подключиться к этой истории и как можно скорее провести все конкурсные
процедуры с тем, чтобы зал, как и было запланировано, открылся в обновлённом
виде к юбилею Перми в 2023 году.
Возможности Пермской филармонии дополняет сеть виртуальных
концертных залов: в 2022 году откроется семь новых, и общее количество таких
залов дойдёт до 40.
Продолжится закупка новых музыкальных инструментов для
детских музыкальных школ: если в 2018 году степень износа этих инструментов
составляла 85 %, то к концу 2021 году – уже 63 %.
В прошлом году были отремонтированы музыкальные школы в
Кунгуре и Краснокамске, в плане на 2022 год – школа в Частых. Важнейшим строительным
объектом является Центральная детская музыкальная школа в Перми, возведение
которой уже началось 18 февраля.
В наступившем году в сети культурно-досуговых учреждений
внедряется важнейшее новшество: разработаны три проекта типовых
быстровозводимых сельских клубов. Они абсолютно идентичные, различаются лишь
размерами: залы в них рассчитаны на 200, 100 и 50 зрителей. Плановая стоимость
строительства и оборудования таких клубов – 42,5 млн руб., 32,5 млн руб. и 23,5
млн руб. соответственно. Населённые пункты, в которых будут строиться эти
клубы, определятся на конкурсной основе, однако уже известно, что первоочередная
потребность в новых клубах существует в сёлах Нердва (Карагайский МО), Вильва
(Добрянский ГО) – на 200 мест; Усть-Чёрная (Гайнский МО), Рябинино (Чердынский
МО) – на 100 мест; деревнях Мерекаи (Ординский МО) и Усть-Телес (Уинский МО) –
на 50 мест.
Как и стоило ожидать, внимание Дмитрия Махонина привлекло
название «Рябинино» – «до боли знакомое», как сказал губернатор. Он попросил
Аллу Платонову, чтобы министерство следило не только за строительством новых
клубов, но и за их смысловым наполнением, поскольку в родном селе губернатора культурная
жизнь замерла, и необходимо, чтобы новый клуб по-настоящему стал точкой
притяжения для жителей села.
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