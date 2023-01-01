Алёна Бронникова Строительство ДК на 200 мест в Усть-Качке оценили в 132,8 млн рублей Закончить работы планируется к декабрю 2024 года Поделиться Твитнуть

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В Усть-Качке появится новое культурно-досуговое учреждение, рассчитанное на 200 чел. Краевое ГКУ «Центр организации закупок» проводит конкурс на разработку проектно-сметной документации и производству строительно-монтажных работ по заказу МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа». Информация появилась на сайте госуслуг.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет разработать проект, а затем возвести двухэтажное здание общей площадью 800 кв. м. По данным из публичной кадастровой карты, под строительство выделен участок рядом с административным зданием по ул. Стройка, 2 в Усть-Качке. Проект нужно будет разработать до конца 2023 года. Сроки строительства определены с 1 января по 25 декабря 2024 года.

Начальная цена аукциона составляет почти 132,8 млн руб. Срок окончания подачи заявок — 3 августа, дата подведения итогов — 8 августа.

Напомним, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в марте анонсировал строительство домов культуры в Усть-Качке и Кормовище. По его поручению министерство представило программу «Культурно-досуговый центр», в рамках которой предложило проекты типовых зданий с залами на 50, 100 и 200 зрителей — в зависимости от числа проживающих на этой территории. По данному проекту будут построены учреждения на данных территориях.





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