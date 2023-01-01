Алёна Бронникова
С дверей опечатанного за нарушения пожарной безопасности пермского ТЦ «Лайнер» сняты пломбы
Ранее в здании было обнаружено 65 нарушений
Собственники помещений пермского торгового центра «Лайнер», опечатанного за нарушения требований пожарной безопасности, предоставили документы об устранении этих нарушений. Краевая служба судебных приставов 3 августа опубликовала на своём сайте информацию о том, что с дверей ТЦ сняты пломбы.
«Торговые помещения и офисы были опечатаны в рамках исполнительных производств в отношении собственников и арендаторов помещений по ул. Бульвар Гагарина, 46. Как только должностные лица предоставили в распоряжение сотрудников ведомства документы, подтверждающие безопасность здания, судебные приставы сняли ранее наложенные пломбы», — сообщила пресс-служба ведомства.
По данным сайта, всего было выявлено 65 нарушений. Среди них, например, неисправность системы автоматического пожаротушения, эксплуатация неисправных модулей порошкового пожаротушения и дымовых пожарных извещателей, размещённые на фасаде здания баннеры были изготовлены из горючих материалов, а графическая часть планов эвакуации на случай пожара не соответствует планировке помещений этажей. С момента ограничения доступа в ТЦ приставы регулярно проверяли целостность пломб и процесс устранения нарушений. На данный момент исполнительное производство окончено.
Напомним, объект не функционировал с июля 2018 года по решению Мотовилихинского районного суда. После пяти лет простоя собственник привёл здание центра в соответствие с требованиями противопожарной безопасности и обратился в прокуратуру, попросив снять запрет. Представители ведомства выехали на объект и пришли к выводу, что нарушения устранены в полном объёме.
В июле 2023 года стало известно, что площади пустующего ТЦ приобрели бизнесмены Сергей и Светлана Жуковы, родители совладельца и директора дилера LADA «Эксперт Авто» Владимира Жукова. Они выкупили более 6 тыс. кв. м в здании через процедуру банкротства у банков и физических лиц. Сейчас Жуковы докупают площади у других владельцев помещений. Новые собственники планируют устранить все нарушения и ввести «Лайнер» в эксплуатацию.
ТЦ «Лайнер» был построен в 2006 году компанией Александра Репина «Сатурн-Р».
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