Алёна Бронникова С дверей опечатанного за нарушения пожарной безопасности пермского ТЦ «Лайнер» сняты пломбы Ранее в здании было обнаружено 65 нарушений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Собственники помещений пермского торгового центра «Лайнер», опечатанного за нарушения требований пожарной безопасности, предоставили документы об устранении этих нарушений. Краевая служба судебных приставов 3 августа опубликовала на своём сайте информацию о том, что с дверей ТЦ сняты пломбы.

«Торговые помещения и офисы были опечатаны в рамках исполнительных производств в отношении собственников и арендаторов помещений по ул. Бульвар Гагарина, 46. Как только должностные лица предоставили в распоряжение сотрудников ведомства документы, подтверждающие безопасность здания, судебные приставы сняли ранее наложенные пломбы», — сообщила пресс-служба ведомства.

По данным сайта, всего было выявлено 65 нарушений. Среди них, например, неисправность системы автоматического пожаротушения, эксплуатация неисправных модулей порошкового пожаротушения и дымовых пожарных извещателей, размещённые на фасаде здания баннеры были изготовлены из горючих материалов, а графическая часть планов эвакуации на случай пожара не соответствует планировке помещений этажей. С момента ограничения доступа в ТЦ приставы регулярно проверяли целостность пломб и процесс устранения нарушений. На данный момент исполнительное производство окончено.

Напомним, объект не функционировал с июля 2018 года по решению Мотовилихинского районного суда. После пяти лет простоя собственник привёл здание центра в соответствие с требованиями противопожарной безопасности и обратился в прокуратуру, попросив снять запрет. Представители ведомства выехали на объект и пришли к выводу, что нарушения устранены в полном объёме.

В июле 2023 года стало известно, что площади пустующего ТЦ приобрели бизнесмены Сергей и Светлана Жуковы, родители совладельца и директора дилера LADA «Эксперт Авто» Владимира Жукова. Они выкупили более 6 тыс. кв. м в здании через процедуру банкротства у банков и физических лиц. Сейчас Жуковы докупают площади у других владельцев помещений. Новые собственники планируют устранить все нарушения и ввести «Лайнер» в эксплуатацию.

ТЦ «Лайнер» был построен в 2006 году компанией Александра Репина «Сатурн-Р».

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