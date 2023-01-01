Алёна Бронникова Документы на конкурс по отбору мэра Перми подал глава компании из Новоильинского Александр Семакин стал десятым кандидатом Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

На конкурс по отбору главы Перми подал документы десятый кандидат. Им стал директор новоильинской компании ООО «Желтранс» Александр Семакин. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, 27 июня Алексей Дёмкин по собственному желанию досрочно покинул мэрию. Конкурс по отбору претендента на пост главы Перми состоится 17 августа, документы принимаются до 3 августа.

Ранее документы подали девять кандидатов: машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв, имевший судимость участник СВО Ильяс Гайнанов, экс-руководитель отдела продаж медклиники «Философия красоты и здоровья» Оксана Комягина, руководитель фракции КПРФ Анна Баранова, юрист Мария Булычева, адвокат Марина Казанцева, сотрудница краевого УКС Кристина Коскова, глава Ленинского района Перми Александр Русанов и министр экономразвития региона Эдуард Соснин. Как уточнили в гордуме, Ильяс Гайнанов на данный момент является безработным, а Оксана Комягина занимает должность генерального директора ООО «ОксиЛайф».

Основным претендентом на должность мэра краевой столицы назывался Эдуард Соснин.





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