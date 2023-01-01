Алёна Бронникова Глава краевого минэкономразвития стал кандидатом на пост мэра Перми Эдуард Соснин считается главным претендентом на кресло градоначальника Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин подал документы на участие в конкурсе по отбору главы Перми. Об этом «Новому компаньону» сообщили источники.

Напомним, в июне этого года, когда стало известно о предстоящей отставке Алексея Дёмкина с поста мэра Перми, Эдуард Соснин назывался основным кандидатом на это место. На прошлой неделе он встретился с руководством мэрии Перми, чтобы обсудить формирование бюджета на следующий год.

Сейчас он стал девятым кандидатом на пост градоначальника. Ранее уже заявились машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв, имевший судимость участник СВО Ильяс Гайнанов, безработная Оксана Комягина, руководитель фракции КПРФ Анна Баранова, юрист Мария Булычева, адвокат Марина Казанцева, сотрудница краевого управления капстроительства Кристина Коскова и глава администрации Ленинского района Александр Русанов.

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