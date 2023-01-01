Алёна Бронникова Ошибочно обвинённому в гибели девочки из Прикамья отказали в возбуждении дела о пытках Виктор Мошкин пробыл в СИЗО четыре месяца Поделиться Твитнуть

Житель Верхнечусовских Городков, многодетный отец Виктор Мошкин, ошибочно обвинённый в прошлом году в гибели шестилетней девочки, находясь в СИЗО, через адвоката подал жалобу в краевой Следственный комитет о пытках, с помощью которых из него пытались выбить признания. Ведомство отказало в возбуждении уголовного дела, объяснив это тем, что в ходе проверки никто насилие не применял и не угрожал применением насилия.

Мужчина решил обжаловать этот отказ в суде. Как сообщает 59.ru, сейчас его адвокат готовит все необходимые документы.

Напомним, трагедия в Верхнечусовских Городах произошла 12 августа прошлого года. Около 19:00 шестилетняя девочка ушла в магазин и пропала. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В ночь на 15 августа тело девочки нашли в пожарном колодце за магазином, куда направлялся ребёнок. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Вскоре по решению суда местному жителю Виктору Мошкину, задержанному после гибели девочки, избрали меру пресечения — его отправили в СИЗО. Однако в декабре, после четырёх месяцев ареста, его полностью оправдали, сняли обвинения и освободили. За это время было проведено 18 судебно-медицинских экспертиз, которые подтвердили, что никаких доказательств причастности арестованного к гибели девочки нет. Всё это время его собственные дети находились в спецучреждениях — органы опеки забирали их из семьи на время ареста мужчины.





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