В Пермский политех подано более 26 тысяч заявлений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском политехе завершили приём документов от абитуриентов, поступающих на бюджетную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета. Университет предлагает более 3 тыс. бюджетных мест на восьми факультетах. По сравнению с прошлым годом число поданных заявлений выросло на 10% и составило более 26 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Большее количество заявлений было принято на электротехнический, горно-нефтяной и гуманитарный факультеты, а самыми востребованными направлениями оказались «Нефтегазовое дело», «Программная инженерия», «Информационная безопасность», «Строительство» и «Биотехнология».

Добавим, что подача заявлений в магистратуру без результатов вступительных испытаний заканчивается 4 августа, а 18 августа завершится приём документов у поступающих, которые претендуют на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Ранее сообщалось, что в Пермский педагогический университет абитуриенты подали более 9 тыс. заявлений, а в ПГНИУ — более 22 тыс.









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