В Пермский госуниверситет подано более 22,3 тысячи заявлений абитуриентов Самый большой конкурс сложился на направлении «реклама и связи с общественностью» Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Архив ИД «Компаньон»

По данным на 25 июля, в Пермский госуниверситет подано более 22 390 заявлений на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Больше всего заявлений подано на «Информационные системы и технологии», «Прикладную математику и информатику» и «Фундаментальную информатику и информационные технологии» в Институте компьютерных наук и технологий.

Самые большие конкурсы сложились на направлениях: «реклама и связи с общественностью» — 81 чел. на место, «судебная и прокурорская практика» — 69 чел. и «лингвистика» — 62 чел. на место.

Напомним, приёмная кампания официально стартовала 20 июня, последний день приёма документов — 25 июля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.