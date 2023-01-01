Максим Артамонов В Пермский педагогический университет абитуриенты подали более 9 тысяч заявлений Самые востребованные направления — английский язык, международное образование и история Поделиться Твитнуть

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе Пермского педагогического университета, за время приёмной кампании в вуз пришли 3795 абитуриентов, подано 9368 заявлений.

«Сейчас идёт этап приоритетного зачисления — по квотам», — пояснила начальник отдела организации приёма студентов Наталья Зеленина.

Самыми востребованными направлениями у абитуриентов стали «Английский и второй иностранный» — 15,1 чел. на место, «Право и обществознание» и «Английский язык и международное образование» — 14,8 чел. на место, а также «История и профиль по выбору» — 11,8 чел. на место.

Ранее стало известно, что в Пермский политех было подано 17 660 заявлений. При этом документы поступают не только от пермяков, но и от жителей Калининграда, Уфы, Казани, Сургута, Когалыма, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Екатеринбурга, Владивостока и других городов РФ.

Больше всего заявлений подано на электротехнический, гуманитарный и горно-нефтяной факультеты. Наибольшим спросом пользуются такие направления подготовки, как «Нефтегазовое дело», «Информатика и вычислительная техника» и «Информационная безопасность».

Самые большие конкурсы сложились на направлениях «Связи с общественностью и реклама» (39 чел. на место), «Государственное муниципальное управление» (почти 34 чел. на место) и «Информационная безопасность» (30 чел. на место).

В этом учебном году в ПНИПУ выделено более 3 тыс. бюджетных мест.

По данным на 25 июля, в Пермский госуниверситет подано более 22 390 заявлений на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры,

Больше всего заявлений подано на «Информационные системы и технологии», «Прикладную математику и информатику» и «Фундаментальную информатику и информационные технологии» в Институте компьютерных наук и технологий. Самые большие конкурсы сложились на направлениях: «реклама и связи с общественностью» — 81 человек на место, «судебная и прокурорская практика» — 69 чел. и «лингвистика» — 62 человек на место.

Приёмная кампания в Пермском крае стартовала 20 июня, а 25 июля закончился приём заявлений на поступление по программам бакалавриата и специалитета на очную бюджетную форму обучения у абитуриентов с результатами ЕГЭ.

О новых направлениях и дополнительных программах обучения специалистов в вузах Прикамья в этом году можно почитать в нашей статье

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