В Пермский политех подано более 17,6 тысячи заявлений абитуриентов Самый большой конкурс сложился на направлении «связи с общественностью и реклама» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на конец прошлой недели, в Пермский политех (ПНИПУ) было подано 17 660 заявления от абитуриентов, об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза. Там отметили, что заявления поступают не только от пермяков, но и от жителей Калининграда, Уфы, Казани, Сургута, Когалыма, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Екатеринбурга, Владивостока и других городов РФ.

Больше всего заявлений подали на электротехнический, гуманитарный и горно-нефтяной факультеты. Наибольшим спросом пользуются такие направления подготовки, как «Нефтегазовое дело» (720), «Информатика и вычислительная техника» (531) и «Информационная безопасность» (505).

Самые большие конкурсы сложились на направлениях «Связи с общественностью и реклама» (39 чел. на место), «Государственное муниципальное управление» (почти 34 чел. на место) и «Информационная безопасность» (30 чел. на место).

Всего в ПНИПУ в этом учебном году выделено более 3 тыс. бюджетных мест.

Напомним, приёмная кампания официально стартовала 20 июня, 25 июля заканчивается приём заявлений на поступление по программам бакалавриата и специалитета на очную бюджетную форму обучения у абитуриентов с результатами ЕГЭ. 18 августа — для тех, кто будет учиться в Политехе на контрактной основе. Приём документов на обучение по программам магистратуры продлится до 4 августа.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что, по данным на 8 июля, в Пермский госуниверситет (ПГНИУ) подано 11 184 заявления от абитуриентов.

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