В Пермский госуниверситет подано более 11 тысяч заявлений абитуриентов Самый большой конкурс на направлении «судебная и прокурорская практика» Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

По данным на 8 июля, в Пермский госуниверситет подано 11 184 заявления от абитуриентов, об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Больше всего заявлений подали на специальности «Юриспруденция», «Прикладная математика и информатика» и «Информационные системы и технологии». Самые большие конкурсы сложились на направлениях: «судебная и прокурорская практика» — 43 чел. на место, «реклама и связи с общественностью» — 42 чел. и «лингвистика» — 34 чел. на место.

Напомним, приёмная кампания официально стартовала 20 июня, последний день приёма документов — не позднее 25 июля.

Ранее «Новый компаньон» публиковал сведения о новых направлениях и дополнительных программах обучения специалистов в вузах Прикамья в этом году. Повышенный интерес абитуриентов ожидается к сферам экономики, бизнеса, IT-технологий и технологий искусственного интеллекта.

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