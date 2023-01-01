Алёна Бронникова Тренды высшей школы Пермские вузы начинают приёмную кампанию — 2023 Поделиться Твитнуть

Старшеклассники Пермского края сдают последние выпускные экзамены и выбирают высшие учебные заведения для поступления. Приёмная кампания официально стартует 20 июня. В этом году в большинстве вузов открываются новые направления и дополнительные программы обучения специалистов, соответствующие интересам студентов и актуальным запросам рынка труда.

Самые популярные

По итогам приёмной кампании 2022 года, повышенный интерес выпускников сохраняется к сферам экономики, бизнеса, IT-технологий и технологий искусственного интеллекта.

В ПНИПУ ожидают в текущем году сохранение тенденции выбора направлений IT-технологий и строительства. Большой популярностью у поступающих пользуются актуальные для промышленного города «Нефтегазовое дело», «Химические технологии», «Биотехнология» и проектирование авиационных и ракетных двигателей.

Пермский государственный аграрно-технологический университет отмечает повышенный интерес к этой же отрасли науки: «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Программная инженерия». Также вуз предлагает такие уникальные дисциплины, как «Землеустройство и кадастры», «Ландшафтная архитектура», «Ветеринария». Популярность растёт и у направлений специалистов в области внедрения цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта в агропромышленный комплекс: «Агрономия», «Зоотехния», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Агрохимия и агропочвоведение».

Востребованность подготовки кадров по направлениям, связанным с информационными технологиями, также отмечают и в Высшей школе экономики. Абитуриенты чаще всего выбирают «Разработку информационных систем для бизнеса» и «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике». Большой конкурс ожидается по программе «Иностранные языки и межкультурные коммуникации».

В ПГНИУ высокий конкурс на специальности «Журналистика» и «Водные биоресурсы и аквакультура». В творческой сфере наблюдается интерес к кино и театру. В ПГИК отмечается повышенный спрос на специальности «Режиссура театрализованных праздников и представлений», «Актёрское мастерство», «Хореография» и «Живопись».

В Пермском государственном медицинском университете наибольшим спросом у поступающих пользуются профессии стоматолога, хирурга, реаниматолога, нейрохирурга, кардиохирурга, вирусолога, эндокринолога и психиатра.

Абитуриенты Пермского государственного гуманитарного-педагогического университета традиционно выбирают программы «Логопедия», «Специальная педагогика и психология», «Право и обществознание». На протяжении нескольких лет самый высокий конкурс наблюдается по направлению «Русский язык и литература», а также на все программы факультетов иностранных языков, психологии, истории и физической культуры.

Новые возможности

В этом году, когда Пермь принимает масштабные фестивали киноиндустрии, институт культуры решил вернуть обучение бакалавров по направлению «Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества». Набор на эту специальность будет проводиться впервые с 2019 года. Кроме того, в учреждении дополнительно вводятся 16 новых направлений среднего специального образования.

В ПГМУ из новых программ можно отметить «Рентгенэндоваскулярную диагностику и лечение» в ординатуре. Исполняющая обязанности ректора университета Анна Благонравова подчеркнула, что университет занимается не только подготовкой кадров, но и дальнейшим обучением врачей.

«Обучение специалистов не претерпевает заметных изменений с течением времени. У нас есть основные факультеты, на которых готовят врачей — выпускают «врачей-лечебников», врачей-педиатров, врачей-стоматологов, врачей по специальности «Медико-профилактическое дело». Здесь новых специальностей не появляется, потому что это основные медицинские специальности», — рассказала она.

Пермский филиал НИУ ВШЭ в этом году не планирует открывать обучение по новым специальностям. Как отметили в учреждении, набор будет проходить на шесть образовательных программ бакалавриата: «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике», «Разработка информационных систем для бизнеса», «Юриспруденция», «Дизайн», «История», «Иностранные языки и межкультурная коммуникация в бизнесе».

ПГГПУ обновил в 2023 году предложения по открытому профилю для студентов второго курса «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». А именно: «Информатика», «Дополнительное образование», «Образовательный инжиниринг», «Обществознание», «Иностранный язык». Вследствие возросшего интереса к информационным технологиям университет предлагает два новых профиля: «Прикладная информатика» и «Информационные системы и технологии».

Потребности рынка труда

Согласно данным службы исследований hh.ru, в этом году увеличился спрос на сотрудников сфер «Искусство, развлечения, массмедиа», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость» и «Туризм, гостиницы, рестораны». В то же время снизилось количество предложений для IT-специалистов, работников науки и образования и юристов. Однако пермские вузы отмечают, что все предлагаемые специальности отвечают требованиям рынка труда, а в ответ на актуальные запросы вводятся новые программы. Подавляющее большинство выпускников устраиваются на работу почти сразу после окончания учёбы.

По данным статистики трудоустройства, более 85% выпускников ПНИПУ прошлого года после получения диплома нашли место работы, все направления подготовки университета имеют спрос у работодателей.

Лидирующие позиции в рейтинге трудо­устройства занимают и студенты ПГАТУ. Самыми востребованными профессиями стали агрономы, зоотехнологи, ветеринарно-санитарные эксперты, ветеринарные врачи и эксперты качества сельскохозяйственной продукции. Руководитель медиацентра вуза Екатерина Папулова объяснила это тем, что люди стали больше внимания уделять своему здоровью, а проблема продовольственной безопасности становится всё более острой во всём мире.

Кроме того, вуз ввёл сетевую форму образования, по которой обучающиеся нескольких направлений смогут получить два диплома — ПГАТУ и вуза-партнёра. Совместно с Российским аграрным университетом — МСХА им. Тимирязева Пермский сельхозуниверситет обучает по программам «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия», «Техносферная безопасность», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Агроинженерия». Совместно с Московским автодорожным институтом (МАДИ) — по направлению «Строительство».

Популярностью сетевые и междисциплинарные программы пользуются и в ПГНИУ. Университет сотрудничает с МФТИ, РАНХиГС, МГУ, что позволяет совместить разноплановые компетенции, создаёт возможности продвижения в карьере и разработки инноваций во многих сферах от IT до науки. Студенты-физики сотрудничают с ведущими предприятиями отрасли фотоники, на старших курсах участвуют в разработках университета и решают производственные задачи наравне с сотрудниками пермских предприятий.

Популярная среди работодателей и студентов IT-сфера дала толчок открытию новым программам в Институте компьютерных наук и технологий. В текущем году он осуществляет приём по направлениям: «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Прикладная математика и информатика», совместная программа ПГНИУ и МФТИ «Искусственный интеллект и большие данные», «Компьютерная безопасность», «Информационная безопасность автоматизированных систем».

Кроме того, следуя за тенденцией создания комфортной городской среды, в прошлом году на географическом факультете открылось направление «Лесное дело». «Мы учитываем потребности города Перми — одного из самых зелёных мегаполисов. Власти региона ставят перед нами задачу цивилизованного отношения к окружающей среде и развития системы особо охраняемых природных территорий», — сообщила руководитель отдела пресс-службы ПГНИУ Надежда Емельянова.

Кадровый голод испытывают больницы, в связи с чем профессии врачей очень востребованы. По словам Анны Благонравовой, в первую очередь медицинские организации нуждаются в специалистах первичного звена. Не хватает врачей-неврологов, специалистов скорой помощи, анестезиологов-реаниматологов, в связи с распространением заболеваний дыхательной системы, усиленных коронавирусной инфекцией, учреждениям особенно требуются фтизиатры и пульмонологи.

НИУ ВШЭ в 2021 году открыл две новые программы бакалавриата: «Иностранные языки и межкультурная коммуникация в бизнесе» и «Дизайн онлайн». У обеих есть большой потенциал и перспективы. Первая сочетает классическое обучение и инновационные практики и нацелена на подготовку специалистов, владеющих гибкими навыками общения, разрешения конфликтов, критического мышления на иностранном языке. Выпускники станут профессионалами в сферах преподавания, перевода и коммуникаций, свободно владея двумя иностранными языками. Вторая программа — дистанционная, реализуется совместно со Школой дизайна. Обучение проводится онлайн, с углублённым изучением английского языка, сдача независимого экзамена проходит по международным стандартам в конце второго курса. Полученный уровень знаний позволит студентам изучать предметы на английском языке, учиться в зарубежных университетах-партнёрах. Выпускники получат компетенции в сфере дизайна, опыт работы с реальными брифами от внешних заказчиков, связи в профессиональном сообществе.

В тенденции обучения профессии педагога можно также отметить многопрофильность и универсальность. ПГГПУ готовит кадры таким образом, чтобы выпускники могли самостоятельно реализовать на месте работы и общеобразовательные, и дополнительные, и более узкие программы. Образовательные организации традиционно нуждаются в учителях русского и иностранного языков, математики, физики, информатики, технологии, истории, биологии, музыки и физкультуры. Высокий спрос много лет сохраняется и на психологов, социальных педагогов и педагогов-дефектологов, дошкольных работников и управленцев.

Новые специальности

ПНИПУ

Программы бакалавриата:

«Цифровая архитектура»

Программы магистратуры:

«Технологии бесперебойного теплоснабжения ЖКХ и предприятий»

«Информационные технологии интеллектуальной обработки больших данных (Big Data)»

«Компьютерные системы и сети»

«Дизайн информационной среды»

«Промышленные биотехнологии и био­безопасность»

«Реклама и связи с общественностью в высокотехнологичных отраслях»

Программы специалитета:

«Гидравлические машины и гидропневмо­агрегаты двигателей летательных аппаратов»

ПГАТУ

Программы магистратуры:

«Химический консалтинг и аудит»

«Пищевая биотехнология»

Программы бакалавриата:

«Химическая технология неорганических и органических веществ»

«Общая и прикладная биотехнология»

«Товарный консалтинг и ресторанный бизнес»

ПГНИУ

«Восточные языки (китайский и японский)»

«Компьютерная лингвистика»

ПГИК

Программы магистратуры:

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»

«Религиоведение»

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