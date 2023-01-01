Алёна Бронникова «Превращать образование в чистом виде в бизнес нельзя» Директор Экономического колледжа при ПГУ Игорь Филиппов — о преимуществах и перспективах частного образования Поделиться Твитнуть

— Какие тенденции вы можете отметить в развитии частного образования? Какие пре­имущества перед государственными учреждениями вы бы выделили?

— Частные профессиональные организации сегодня зачастую показывают себя эффективнее, чем многие государственные структуры, по многим параметрам: по скорости реакции на потребности рынка труда, по организации взаимодействия с работодателем, по эффективности учебного процесса.

Отсутствие гарантий в виде бюджетных выплат стимулирует работать эффективнее, на результат. На нашем опыте могу сказать, что нам проще выдерживать основные принципы, чем бюджетникам: мы не держимся за студента, который не учится, потому что иначе бюджет нам не заплатит, мы выстроили систему диалога с работодателями края и включаем их потребности в нашу программу.

— Частное образование предполагает платную основу. Влияет ли это на спрос среди студентов?

— На спрос, конечно, отсутствие бюджета влияет. Но есть два момента. Во-первых, вы часто что-то хорошее получаете бесплатно? Во-вторых, качество услуги в виде готового специалиста выше, следовательно, и ценник должен быть выше.

Кроме того, у нас есть льготы и скидки за отличную учёбу или по социальным основаниям. В итоге ребята стремятся выходить на олимпиадный уровень, чтобы сэкономить на учёбе. Плюс вузы-партнёры впоследствии предлагают свои «плюшки» по нашим дипломам при поступ­лении. Но это отдельная история.

— Можно ли считать частное образование более перспективным? Что ожидает его в ближайшие годы?

— Перспективы есть всегда. Вопрос в отношении к делу. Превращать образование в чистом виде в бизнес нельзя. Иначе это превратится в продажу дипломов и приведёт к краху. Но вспомните и историю, и мировой опыт: многие известные столпы образования мира и страны начинали, как частные организации — со своими правилами, уставами, традициями, — и являются при этом столпами образования. Даже в Перми хорошие школы открывались купцами или под их эгидой. И если соблюдать баланс, то частное образование за 10 лет перестанет восприниматься с насторожённостью.

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