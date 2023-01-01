Алёна Бронникова Выше среднего Спрос на среднее профессиональное образование растёт Поделиться Твитнуть

Не успел завершиться учебный год, а образовательные учреждения уже готовятся к следующему. Чтобы удовлетворить интересы поступающих и запросы представителей рынка труда, они вводят дополнительные специальности и обновляют программы по самым востребованным направлениям.

Интерес к среднему образованию

Организации среднего профессионального образования позволяют решать задачи рынка в поисках квалифицированных рабочих и служащих среднего звена. Поступить в техникум или колледж могут все желающие, окончившие девять классов общего образования.

В последнее время многим организациям приходится перестраиваться из-за сложной внешнеэкономической и политической ситуации. При этом частные заведения среднего специального образования отмечают возможность более быстрой и эффективной реакции на все события и тенденции, чем у государственных учреждений, где установлены чёткие ограничения по количеству бюджетных мест и длительности обучения. Частные же учреждения сами определяют эти цифры, выстраивают индивидуальные программы, что позволяет также корректировать сроки обучения. При этом качество образования не снижается.

«Нам в принципе проще перестраивать учебные процессы, чем государственным учреждениям, поэтому мы более мобильные и у нас больше шансов решать быстро и эффективно все возникающие вопросы», — подчеркнула директор Пермского гуманитарно-технологического колледжа Инна Никитина.

Она отметила, что в последние два года среднее профессиональное образование набрало популярность, спрос на специальности в колледжах заметно вырос. Весомую роль в этом сыграла именно возможность получить образование без сдачи ЕГЭ. Как и в других образовательных учреждениях, тенденции к изучению IT-технологий заметны и здесь. Абитуриенты заинтересованы в поступлении на специальность «Информационные системы и программирование». Ещё к одной профессии абитуриенты проявляют повышенный интерес уже много лет. В ПГТК желающие стать юристами выбирают специальность «Право и организация социального обеспечения».

На нестихающую популярность профессии юриста указывает и коммерческий директор центра профессионального развития «Европейский» Татьяна Малышева. Однако, по её словам, юристы и не менее популярные сейчас менеджеры после получения образования не всегда находят подходящее место работы. Поэтому зачастую обращаются в учреждения технической направленности за получением прикладных специальностей.

ЦПР «Европейский» включает в себя два известных пермских учебных заведения среднего профессионального образования: образовательный центр «Пермь-нефть» и Западно-­Уральский горный техникум. В них принимаются люди, также окончившие девять классов общего образования и не имеющие дополнительную подготовку и результаты ЕГЭ, но обязательным условием приёма является достижение совершеннолетнего возраста. В среднем слушателями образовательных курсов становятся люди старше 30 лет.

Как сообщила Татьяна Малышева, максимальный интерес у поступающих вызывают сферы нефтяной промышленности. Но, по данным кадровых служб, в организациях не хватает электромонтажников и сварщиков. Техникум предоставляет возможность обучаться на этих специальностях благодаря хорошей материально-технической базе. Обучение проводится в течение месяца гибридным способом. Первые две недели дистанционно проходит теоретическое обучение, затем в течение следующих двух недель проводится практическая часть обучения непосредственно на предприятии.

Большой вклад техникумы и колледжи вносят и в школьный образовательный процесс. Они помогают в выборе будущей специальности подросткам, проводят профессиональные пробы, которые позволяют детям окунуться в профессию, понять специфику и определить, какая область будет им интересна.

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