Подростка, спасшего тонувшую в Пермском крае девочку, похоронят 1 августа Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Стала известна дата похорон 15-летнего Вадима М. Они состоятся 1 августа. Желающие проститься с юношей могут подойти к дому по адресу: город Чусовой, ул. Коммунистическая, 3в, 4 подъезд, с 10:30 до 11:30. Также будет организован транспорт до городского кладбища, где с 12:00 состоится отпевание в прощальном зале. Об этом сообщается в паблике ЧП Чусовой.

Напомним, 28 июля в 18:10 в МЧС поступило сообщение о происшествии на реке Чусовой в городе Чусовом. В воде начала тонуть 10-летняя девочка. На помощь к ней поспешил находившийся неподалёку 15-летний подросток. В итоге школьница была спасена, а юноша утонул.

Позднее мать спасённой девочки поблагодарила через соцсети родителей утонувшего подростка. Школьница находилась на речке без сопровождения взрослых.

Вадим был воспитанником спортшколы «Огонёк», занимался санным спортом, был кандидатом в мастера спорта. Неоднократно побеждал и занимал призовые места на всероссийских соревнованиях. В образовательном учреждении принесли соболезнования родным и близким юноши.

Также сообщалось, что семья Вадима собирает деньги на его похороны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.