В Пермском крае, спасая тонущую в Чусовой девочку, погиб 16-летний подросток Поделиться Твитнуть

В пятницу, 28 июля, на реке Чусовой в Пермском крае произошло ЧП. В реке начала тонуть маленькая девочка. На помощь к ней поспешил находившийся неподалёку подросток 16-17 лет. В итоге девочка была спасена, а вот юноша утонул. Об инциденте сообщает «КП-Пермь».

Произошедшее вызвало бурное обсуждение в пабликах города Чусового. Жители соболезнуют матери погибшего, называют его поступок геройским. Отмечают, что если бы родители девочки следили за ней, трагедии можно было избежать.

В ГУ МЧС по Пермскому краю подтвердили, что 28 июля в 18 часов 10 минут в оперативную дежурную смену поступила информация о происшествии на Чусовой в городе Чусовом. Одного человека удалось спасти, а одного нет. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.









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