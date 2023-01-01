Подросток, спасший тонувшую в Чусовой девочку, был воспитанником спортшколы «Огонёк» В образовательном учреждении принесли соболезнования родным и близким юноши Поделиться Твитнуть

Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта «Огонёк» в Чусовом Пермского края разместила в соцсетях пост с соболезнованиями родным и близким 15-летнего Вадима М.

«Погиб наш воспитанник, который совершил героический поступок, ценою своей жизни спас жизнь другого человека. Вадим настоящий герой! Для нас это большая утрата», — говорится в сообщении.

Вадим занимался санным спортом. Выступал в двухместном экипаже. Был кандидатом в мастера спорта. Неоднократно побеждал и занимал призовые места на всероссийских соревнованиях.

Напомним, 28 июля 15-летний подросток спас тонувшую в Чусовой 10-летнюю девочку и при этом сам погиб.

Сейчас семья Вадима собирает деньги на его похороны.

Ранее сообщалось, что мать спасённой девочки поблагодарила через соцсети родителей утонувшего подростка.

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