В Прикамье мать спасённой девочки поблагодарила через соцсети родителей утонувшего подростка О происшествии она узнала только сегодня Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В группе «ЧП Чусовой» в соцсети «Вконтатке» появился пост якобы написанный мамой школьницы, которая вчера едва не утонула в реке Чусовой в черте города. Девочку ценой собственной жизни спас подросток, которому, по уточнённым данным, было 15 лет. В сообщении женщина благодарит родителей за сына-героя.

«Хочу начать с огромной благодарности родителям утонувшего мальчика, я ему обязана, ценой своей жизни он спас мою дочь. Конечно, никакие слова, извинения и раскаяния не вернут родителям сына. Но за его жизнь на небесах я буду молиться всегда», — говорится в обращении.

Женщина пишет, что о случившемся узнала только в ночь на 29 июля. Оно сообщила, что даже не знала, что дочь ходила на речку, так как была в это время на работе.

«Ночью ей (девочке — ред.) стало плохо, у неё упало давление и пришлось вызвать скорую. Только потом она мне всё рассказала, — говорится в посте. — Она начала тонуть, так как её понесло течение, мальчик её вытащил и отталкивал от себя, был ещё мужчина, который за руку вытащил её из воды и поплыл за парнем. Она сказала "мы испугались и убежали". Она даже не думали, что он утонул, о его гибели она узнала только из ВК».

Женщина просит не осуждать её за то, что написала сообщение в группу с фейковой страницы, поскольку видит, что многие в произошедшем винят её и дочь: «Люди очень злые, а ей в этом городе ещё жить и учиться. Ещё раз прошу прощения у родителей мальчика. Не осуждайте, пожалуйста, мою дочь, она и подумать не могла, что он утонет».

Ранее сообщалось, что 28 июля в 18:10 в МЧС поступило сообщение о происшествии на реке Чусовой в городе Чусовом. В воде начала тонуть девочка. На помощь к ней поспешил находившийся неподалёку подросток. В итоге школьница была спасена, а юноша утонул.

Произошедшее вызвало бурное обсуждение в пабликах города Чусового. Жители соболезнуют матери погибшего, называют его поступок геройским. Отмечают, что если бы родители девочки следили за ней, трагедии можно было избежать.

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