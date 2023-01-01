Глава СКР взял на контроль ситуацию с аварийным домом на Компросе, 94 в Перми Александр Бастрыкин ждёт доклада о принятых мерах к восстановлению прав граждан Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект, 94

Максим Артамонов

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки по информации о нарушении прав жильцов аварийного дома по адресу Пермь пр. Комсомольский, 94 на контроль в центральном аппарате ведомства. Он также поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о её промежуточных результатах, принятом по итогам решении, а также о мерах к восстановлению жилищных прав граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

В ведомстве обратили внимание на многочисленные сообщения СМИ и социальных сетей о ненадлежащем обслуживании и непринятии мер к расселению многоквартирного дома 1934 года постройки. Также отмечается, что капитальный ремонт в здании не произведён несмотря на вступившее в законную силу в 2015 году судебное решение.

В прошлом году дом признали аварийным: там начали трескаться стены и рушиться фрагменты фасада. «Однако до настоящего времени мер к предоставлению гражданам иных жилых помещений не предпринимается, переселение запланировано лишь на 2030 год», — отметили в СКР.

Ранее сообщалось, что региональным управлением ведомства организована процессуальная проверка. А решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с 27 июля в отношении дома по пр. Комсомольскому, 94 вводится режим повышенной готовности.

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