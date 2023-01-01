Максим Артамонов В Перми чиновники хотят сократить срок удаления граффити с фасадов домов Этот вопрос обсудят на публичных слушаниях в августе Поделиться Твитнуть

Врио главы Перми Ольга Андианова подписала постановление о публичных слушаниях по изменению Правил благоустройства территории города, которые касаются незаконных граффити на фасадах домов. Документ опубликован в официальном бюллетене администрации Перми.

Фото из архива ИД "Компаньон"

Власти вносят поправку в пункт 11.2.3 Правил благоустройства территории Перми, утверждённые решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 года № 277. Сроки удаления граффити с фасадов зданий предлагается сократить с 10 до трёх рабочих дней.

«Надписи, графические рисунки и иные изображения, содержащие информацию, не соответствующую требованиям законодательства должны устраняться в течение 3 рабочих дней после дня обнаружения повреждения путем приведения внешнего вида фасада здания, строения, сооружения в соответствие с цветовым решением поврежденной части фасада здания, строения, сооружения, указанным в колерном паспорте», говорится в постановлении.

Публичные слушания по этому вопросу состоятся 18 августа 2023 года в 18:00 на ул. Сибирская, 15, кабинет 003 — в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми. Предложения и замечания по проекту решения принимаются с 5 по 21 августа

Проблема с появлением граффити в Перми остаётся острой, так как вандалы портят стены уже отреставрированных домов. Так, по итогам 2022 года в полицию Перми поступило 411 обращений по поводу появления граффити на фасадах домов. Благодаря этим данным за год было составлено 167 административных протоколов, то есть было установлено практически 40% людей, которые наносят граффити. В апреле прошлого года полиция возбудила даже одно уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм».

В марте этого года депутаты краевого парламента приняли законопроект, по которому штрафы за расклейку объявлений и нанесение на фасады домов граффити будут увеличены в несколько раз.

В июле губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил минтербезу усилить работу по выявлению актов вандализма. Он также заявил, что региональные власти могут ввести вознаграждение за поимку вандалов.

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