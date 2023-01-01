В Чернушинском округе отменён карантин по бешенству животных

Все ограничения с территории сняты

Поделиться
Лиса Долгановский

  Константин Долгановский

На отдельной территории Чернушинского ГО Прикамья отменён карантин по бешенству животных. Соответствующий указ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал 26 июля. 

Напомним, карантин вводился в мае на территории личного подсобного хозяйства в с. Трушники. При этом всё село объявлялось неблагополучным пунктом по бешенству животных.

Для предотвращения распространения заболевания запрещалось посещение территории, ввоз, вывоз и убой скота, проведение ярмарок выставок, охоты и пр.

Теперь все ограничения сняты. 

Ранее сообщалось, что в Чернушинском округе на местную жительницу нападала енотовидная собака. После инцидента животное исследовали в ветеринарной лаборатории на бешенство. Выяснилось, что зверь был болен. Пострадавшая была направлена в больницу для проведения курса лечения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться