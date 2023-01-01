В Чернушинском округе отменён карантин по бешенству животных Все ограничения с территории сняты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На отдельной территории Чернушинского ГО Прикамья отменён карантин по бешенству животных. Соответствующий указ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал 26 июля.

Напомним, карантин вводился в мае на территории личного подсобного хозяйства в с. Трушники. При этом всё село объявлялось неблагополучным пунктом по бешенству животных.

Для предотвращения распространения заболевания запрещалось посещение территории, ввоз, вывоз и убой скота, проведение ярмарок выставок, охоты и пр.

Теперь все ограничения сняты.

Ранее сообщалось, что в Чернушинском округе на местную жительницу нападала енотовидная собака. После инцидента животное исследовали в ветеринарной лаборатории на бешенство. Выяснилось, что зверь был болен. Пострадавшая была направлена в больницу для проведения курса лечения.





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