Максим Артамонов Иск Генпрокуратуры по ЗиДу будет рассмотрен в краевом арбитраже в конце августа Ведомство пытается оспорить продажу имущественного комплекса оборонного предприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры РФ, которая пытается доказать ничтожной сделку между ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) и московской компанией «Спецпроектстрой», купившей имущественный комплекс предприятия. Заседание состоится 23 августа. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на картотеку суда.

В начале этой недели краевой арбитраж оставил без движения иск Генпрокуратуры, сославшись на недочёты. Так, по мнению суда, в документе не было правовых оснований для оспаривания сделки. Надзорный орган также не указал основания для возврата имущества в федеральную собственность и не обосновал право на оспаривание сделки. Чтобы исправить все недочёты, Генпрокуратуре дали срок до 14 августа.

Ранее стало известно, что Территориальное управление Росимущества в Пермском крае и прокуратура региона пытаются оспорить в суде определение Арбитражного суда от 24 июня 2023 года об отказе в удовлетворении заявления Минпромторга РФ о признании торгов по продаже имущественного комплекса ЗиДа недействительными. Эти апелляции будут рассмотрены 22 августа.

Напомним, в апреле этого года состоялись торги по продаже имущественного комплекса ЗиДа. Победителем была признана московская ПСК «Спецпроектстрой» (ООО). Имущественный комплекс завода был продан за 725 млн руб. Однако на момент подачи документов для участия в конкурсе у «Спецпроектстроя» не было необходимой лицензии. Следовательно, заявка не соответствовала обязательным условиям участия в торгах.

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