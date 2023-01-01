Максим Артамонов Росимущество и краевая прокуратура требуют признать торги по продаже ЗиДа недействительными Заседание суда состоится в августе Поделиться Твитнуть

В Семнадцатом арбитражном апелляционном суде будут рассмотрены апелляционные жалобы, поступившие от Территориального управления Росимущества в Пермском крае и краевой прокуратуры. Ведомства пытаются оспорить определение Арбитражного суда Пермского края от 24 июня 2023 года об отказе в удовлетворении заявления Минпромторга РФ о признании торгов по продаже имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» (ЗиДа) недействительными.

По данным картотеки суда, апелляционные жалобы приняты к производству 11 июля. Заседание назначено на 22 августа. Дело рассматривает судья Татьяна Плахова.

Ранее депутат Госдумы Сергей Обухов направил в Минпромторг обращение (есть в распоряжении «Нового компаньона») с вопросами по поводу развития производственных мощностей ЗиДа.

В ведомстве напомнили, что решением Арбитражного суда Пермского края от 19 апреля 2010 года завод признан несостоятельным (банкротом), 21 апреля этого года в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности опубликованы результаты торгов по продаже имущественного комплекса предприятия.

Победителем торгов была признана московская «Проектно-строительная компания «Специальное проектирование и строительство» (ООО «ПСК «Спецпроектстрой»). Имущественный комплекс завода был продан за 725 млн руб.

«На момент подачи документов для участия в конкурсе у ООО «Проектно-строительная компания «Специальное проектирование и строительство» отсутствовала необходимая лицензия, следовательно, заявка предприятия не соответствовала обязательным условиям участия в торгах. В этой связи Минпромторгом России в адрес Арбитражного суда Пермского края направлено исковое заявление от 17 мая 2023 г. № 50963/16 о признании торгов по продаже имущества ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского», — говорится в письме.

Также в ведомстве отметили, что сейчас ЗиД продолжает выступать соисполнителем работ по гособоронзаказу.

Таким образом, на деятельность предприятия распространяется действие Указа президента РФ от 3 марта 2023 г. № 139, который «устанавливает механизмы приостановки прав собственников в отношении подконтрольного юридического лица в случае нарушения таким лицом своих обязательств по контрактам в рамках государственного оборонного заказа, что также нивелирует риски неисполнения контрактов по действующей номенклатуре завода».

Осенью прошлого года ЗиД начал работать круглосуточно. Руководство предприятия объявило о дополнительном наборе сотрудников. А в начале этого года стало известно, что завод готов принять на работу ещё 200 сотрудников. Сообщалось, что штат рабочих на предприятии может приблизиться к 1 тыс. чел.

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