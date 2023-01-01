Алёна Бронникова Суд не принял иск Генпрокуратуры, оспаривающей продажу завода Дзержинского в Перми Исправить недочёты в документе истец может до 14 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Иск Генеральной прокуратуры о признании торгов по продаже имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» (ЗиДа) недействительными Арбитражный суд Пермского края оставил без движения.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», причиной отказа стало отсутствие в документе правовых оснований для оспаривания сделки. Кроме того, надзорный орган не указал основания для возврата имущества в федеральную собственность и не обосновал право на оспаривание сделки. Суд дал Генпрокуратуре срок на исправление всех недочётов до 14 августа.

Ранее стало известно, что Территориальное управление Росимущества в Пермском крае и прокуратура региона пытаются оспорить в суде определение Арбитражного суда от 24 июня 2023 года об отказе в удовлетворении заявления Минпромторга РФ о признании торгов по продаже имущественного комплекса (ЗиДа) недействительными. Апелляции будут рассмотрены 22 августа.

Ранее депутат Госдумы Сергей Обухов направил в Минпромторг обращение с вопросами по поводу развития производственных мощностей ЗиДа. В ведомстве напомнили, что решением Арбитражного суда Пермского края от 19 апреля 2010 года завод признан несостоятельным (банкротом), 21 апреля 2023 года в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности опубликованы результаты торгов по продаже имущественного комплекса предприятия.

Победителем торгов была признана московская ПСК «Спецпроектстрой» (ООО). Имущественный комплекс завода был продан за 725 млн руб. Однако на момент подачи документов для участия в конкурсе у «Спецпроектстроя» отсутствовала необходимая лицензия, следовательно, заявка не соответствовала обязательным условиям участия в торгах.

Сейчас ЗиД продолжает выступать соисполнителем работ по гособоронзаказу. Таким образом, на деятельность предприятия распространяется действие Указа президента РФ от 3 марта 2023 г. № 139, который «устанавливает механизмы приостановки прав собственников в отношении подконтрольного юридического лица в случае нарушения таким лицом своих обязательств по контрактам в рамках государственного оборонного заказа, что также нивелирует риски неисполнения контрактов по действующей номенклатуре завода».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.