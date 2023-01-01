Алёна Бронникова Мэрия Перми в августе реализует на торгах девять земельных участков разного назначения Общая площадь территорий составляет 11,2 тыс. кв. м Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

На торги в августе администрация Перми выставила 9 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), озеленение, строительство многоквартирного дома, склада и административного здания, а также под строительную промышленность. Согласно опубликованным на торговой площадке муниципального имущества данным, общая площадь территорий составляет 11,2 тыс. кв. м.

Аукционы пройдут 3, 10, 17 и 24 августа 2023 года. Все участки будут реализованы по договору аренды на разный срок, кроме одного. Участок в Новых Лядах размером 229 кв. м будет передан в собственность под озеленение. Стоимость указана в размере 139,9 тыс. руб.

Четыре участка под ИЖС будут переданы в аренду на 20 лет, начальная цена годовой оплаты варьируется в пределах от 258,6 до 847,6 тыс. руб. Территория площадью 1,7 тыс. кв. м по ул. Транспортной, з/у 2 будет отдана под размещение на ней строительной промышленности сроком на 4 года и 10 месяцев. Начальная цена годовой оплаты — 966,2 тыс. руб. На участке площадью 2,5 тыс. кв. м по ул. Гайвинской, з/у 103а планируется разместить склад, срок аренды 4 года и 10 месяцев, начальная цена аренды в год 780 тыс. руб.

Ещё два участка будут отданы под строительство многоквартирного дома (МКД) и парка отдыха. Речь идёт о территории по ул. Колыбалова, з/у 30, которая ранее была выставлена на торги в июне для возведения МКД, но аукцион не состоялся ввиду отсутствия участников. А также участок по ул. Максима Горького, з/у 60а, на котором сейчас находится парковка, но планируется разместить парк культуры и отдыха.

Кроме того, 1 августа пройдут торги на право заключения договора аренды трёх лесных участков в выделах Черняевского и Нижне-Курьинского лесничеств. Также в течение месяца будут реализованы нежилые помещения в зданиях, находящихся в разных районах города, всего — 24 лота.





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