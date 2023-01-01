Алёна Бронникова Власти Перми реализуют на аукционе три лесных участка на право заключения аренды Общая площадь составит 18,7 тыс. кв. м Поделиться Твитнуть

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Управление по экологии и природопользованию администрации Перми проведёт аукцион на право заключения договоров аренды трёх лесных участков общей площадью 18,7 тыс. кв. м в пределах города. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, два участка расположены в выделах Черняевского лесничества, ещё один, размером 2 тыс. кв. м, — в 24-м квартале Нижне-Курьинского. Первый участок Черняевского лесничества находится в 15-м квартале, у Андроновских прудов, в урочище «Андроновские горы», его площадь составляет 9 тыс. кв. м, ещё один находится непосредственно на территории Черняевского леса, в квартале № 3, площадь — 7,7 тыс. кв. м.

Договоры с подрядчиками по итогам торгов будут заключены для организации рекреационной деятельности. Контролировать исполнение распоряжения будет начальник отдела лесов и особо охраняемых природных территорий управления по экологии и природопользованию Перми Мария Сабурова.

В мае администрация столицы Прикамья выставила на торги 19 земельных участков площадью 8,5 га. Суммарный ожидаемый доход от них составляет 45,5 млн руб.





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