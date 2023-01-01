Провал на месте закрытой шахты в Кизеле планируют засыпать в августе Об этом сообщил глава города Андрей Родыгин Поделиться Твитнуть

обвал шахты №42 / скриншот с видео в сообществе «Мой город — Кизел»

Провал грунта на месте закрытой шахты в Кизеле Пермского края планируется засыпать в августе 2023 года. Об этом сайту perm.aif.ru сообщил глава города Андрей Родыгин.

По словам градоначальника, провал, о котором написали пользователи соцсетей 23 июля, старый — он появился ещё в мае 2022 года. «Территория огорожена лентой и находится в удалении от населённых пунктов. После появления провала была отправлена заявка в вышестоящие органы — для решения проблемы. Деньги выделены», — сообщил градоначальник.

Он также отметил, что местные жители в курсе, где находятся заброшенные шахты (они есть на «Яндекс Картах»), и предупреждены об опасности этих участков.

«Туда даже грибники не заходят, но вот одни, видимо, забрели», — добавил Родыгин.

Напомним, добыча угля и руды в Кизеле была окончательно остановлена в 2000 году, шахты закрыли. Позже выяснилось, что это сделали с нарушением, что привело к изливам кислых вод, которые загрязнили реки. Ликвидацией шахт должно заняться министерство энергетики РФ.

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